Barcelona 3 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona ha ganado este domingo por 3-1 al Betis en el Spotify Camp Nou, consolidando su posición como campeón de LaLiga con 97 puntos y asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. El conjunto azulgrana dominó el encuentro con una posesión del 63% y 15 remates totales, destacando la actuación de Raphinha, quien abrió el marcador en el minuto 28 y amplió la ventaja en el 62. El Betis recortó distancias con un penalti transformado por Isco en el 69, tras una revisión del VAR que modificó la decisión inicial del árbitro. Sin embargo, Joao Cancelo selló la victoria para los locales en el 74. El Barcelona, con esta victoria, se mantiene invicto en casa esta temporada.

El Betis, a pesar de la derrota, se mantiene en la quinta posición con 57 puntos, asegurando su participación en la próxima edición de la Europa League. El equipo visitante tuvo un gol anulado tras una revisión del VAR en el minuto 24, lo que impidió que el marcador se igualara antes del descanso. En el segundo tiempo, el Betis intentó reaccionar con cambios tácticos, pero no logró revertir la superioridad del equipo catalán. Con un total de 343 pases y 7 remates, el Betis mostró destellos de calidad, pero no fue suficiente para superar al campeón de la liga.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 3 - REAL BETIS 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia (Ronald Araujo, min.63), Gerard Martin, Joao Cancelo; Pedri, Marc Bernal (Dani Olmo, min.75), Raphinha (Roony Bardghji, min.63), Gavi, Fermin Lopez (Alejandro Balde, min.46), Robert Lewandowski (Marc Casado, min.85).



REAL BETIS: Alvaro Valles; Natan, Valentin Gomez, Hector Bellerin, Junior Firpo; Sofyan Amrabat (Marc Roca, min.80), Antony (Ezequiel Avila, min.85), Nelson Deossa, Abdessamad Ezzalzouli (Rodrigo Riquelme, min.79), Alvaro Fidalgo (Cedric Bakambu, min.46), Giovani Lo Celso (Isco, min.46).



--GOLES.

1-0, min.28: Raphinha.

2-0, min.62: Raphinha.

2-1, min.69: Isco, de penalti.

3-1, min.74: Joao Cancelo (Pedri) .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Ivan Caparros y Francisco Jose Hernandez. Amonestó a Jules Kounde (min.38), por parte del BARCELONA. por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.24: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Betis.



Min.25: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.



Min.66: VAR - ¡GOOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Betis.



Min.68: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió su decisión y decidió otorgar un penal para el Betis.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou (56,870 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Real Betis Goles 3 1 Remates Fuera 5 2 Remates 15 7 Pases Totales 706 343 Corners 6 4 Faltas 7 8 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 3 4 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 132 67 Ataques Peligrosos 62 41 Centros 12 3 Saques de Banda 10 15 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 10 Paradas 1 6 Contra Golpes 2 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 37 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 37 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 05/04/2025 LaLiga Barcelona 1-1 Betis 07/12/2024 LaLiga Betis 2-2 Barcelona 21/01/2024 LaLiga Betis 2-4 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/05/2026 21:00 LaLiga Valencia Barcelona









-Próximos partidos del Betis.

