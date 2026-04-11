Barcelona 4 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 4 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 11 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona ha ganado este miércoles por 4-1 al Espanyol en el Spotify Camp Nou, consolidando su liderazgo en LaLiga. Ferran Torres fue el protagonista en la primera mitad, anotando dos goles en los minutos 9 y 25, ambos asistidos por Lamine Yamal, quien también fue clave en el ataque culé. El Espanyol recortó distancias con un gol de Pol Lozano en el minuto 56, pero el conjunto azulgrana mantuvo el control del partido con una posesión del 77% y 20 remates totales. En los minutos finales, Lamine Yamal amplió la ventaja en el 87 y Marcus Rashford cerró el marcador en el 89, tras una asistencia de Frenkie de Jong. Con esta victoria, el Barcelona suma 82 puntos y se asegura matemáticamente el título de LaLiga, clasificándose para la próxima edición de la Champions.
El Espanyol, por su parte, se mantiene en la décima posición con 38 puntos, pero aún tiene opciones de mejorar su posición en las jornadas restantes. El partido transcurrió sin expulsiones, aunque hubo varias amonestaciones, destacando las tarjetas amarillas para jugadores de ambos equipos. El VAR intervino en el minuto 56 para revisar un posible gol del Barcelona, pero la decisión inicial del árbitro no fue alterada. Con esta derrota, el Espanyol deberá seguir luchando para asegurar su permanencia en la categoría, mientras que el Barcelona celebra su éxito en una temporada dominante.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 4 - ESPANYOL 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Marc Casado, min.46), Alejandro Balde (Joao Cancelo, min.64); Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez (Frenkie de Jong, min.84), Gavi (Marcus Rashford, min.64), Pedri, Ferran Torres (Dani Olmo, min.74).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano (Charles Pickel, min.80), Urko Gonzalez de Zarate, Cyril Ngonge (Ruben Sanchez, min.64), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.71), Tyrhys Dolan (Roberto Fernandez, min.46), Kike Garcia (Pere Milla, min.71).
--GOLES.
1-0, min.9: Ferran Torres (Lamine Yamal) .
2-0, min.25: Ferran Torres (Lamine Yamal) .
2-1, min.56: Pol Lozano.
3-1, min.87: Lamine Yamal.
4-1, min.89: Marcus Rashford (Frenkie de Jong) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Diego Barbero, en el VAR: Valentin Pizarro y Daniel Trujillo. Amonestó a Gavi (min.32), Eric Garcia (min.45+3), Marc Casado (min.49), por parte del BARCELONA. Amonestó a Omar El Hilali (min.32), Edu Exposito (min.34), Cyril Ngonge (min.45), Pol Lozano (min.58), Fernando Calero (min.83), Urko Gonzalez de Zarate (min.90+2), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.55: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.
Min.56: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Espanyol
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 5
|Remates
| 20
| 10
|Corners
| 7
| 5
|Faltas
| 10
| 18
|Posesión
| 77%
| 23%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 6
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Centros
| 9
| 11
|Saques de Banda
| 8
| 14
|Saques de Portería
| 8
| 9
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 20
| 14
|Paradas
| 1
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|10
| Permanencia
| Espanyol
| 38
| 31
|18
| Descenso
| Sevilla
| 31
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|03/11/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Espanyol
|14/05/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|18/03/2026
| Champions
| Barcelona
| 7-2
| Newcastle United
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/04/2026 21:00
| Champions
| Atlético
| Barcelona
|22/04/2026 21:30
| LaLiga
| Barcelona
| Celta
|25/04/2026 16:15
| LaLiga
| Getafe
| Barcelona
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/04/2026 20:00
| LaLiga
| Rayo
| Espanyol
|27/04/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Levante
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Madrid