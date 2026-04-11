Barcelona 4 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 4 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 11 abril 2026 20:37
Madrid, 11 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona ha ganado este miércoles por 4-1 al Espanyol en el Spotify Camp Nou, consolidando su liderazgo en LaLiga. Ferran Torres fue el protagonista en la primera mitad, anotando dos goles en los minutos 9 y 25, ambos asistidos por Lamine Yamal, quien también fue clave en el ataque culé. El Espanyol recortó distancias con un gol de Pol Lozano en el minuto 56, pero el conjunto azulgrana mantuvo el control del partido con una posesión del 77% y 20 remates totales. En los minutos finales, Lamine Yamal amplió la ventaja en el 87 y Marcus Rashford cerró el marcador en el 89, tras una asistencia de Frenkie de Jong. Con esta victoria, el Barcelona suma 82 puntos y se asegura matemáticamente el título de LaLiga, clasificándose para la próxima edición de la Champions.

El Espanyol, por su parte, se mantiene en la décima posición con 38 puntos, pero aún tiene opciones de mejorar su posición en las jornadas restantes. El partido transcurrió sin expulsiones, aunque hubo varias amonestaciones, destacando las tarjetas amarillas para jugadores de ambos equipos. El VAR intervino en el minuto 56 para revisar un posible gol del Barcelona, pero la decisión inicial del árbitro no fue alterada. Con esta derrota, el Espanyol deberá seguir luchando para asegurar su permanencia en la categoría, mientras que el Barcelona celebra su éxito en una temporada dominante.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARCELONA 4 - ESPANYOL 1 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Marc Casado, min.46), Alejandro Balde (Joao Cancelo, min.64); Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez (Frenkie de Jong, min.84), Gavi (Marcus Rashford, min.64), Pedri, Ferran Torres (Dani Olmo, min.74).

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano (Charles Pickel, min.80), Urko Gonzalez de Zarate, Cyril Ngonge (Ruben Sanchez, min.64), Edu Exposito (Ramon Terrats, min.71), Tyrhys Dolan (Roberto Fernandez, min.46), Kike Garcia (Pere Milla, min.71).

--GOLES.
1-0, min.9: Ferran Torres (Lamine Yamal) .
2-0, min.25: Ferran Torres (Lamine Yamal) .
2-1, min.56: Pol Lozano.
3-1, min.87: Lamine Yamal.
4-1, min.89: Marcus Rashford (Frenkie de Jong) .


--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Diego Barbero, en el VAR: Valentin Pizarro y Daniel Trujillo. Amonestó a Gavi (min.32), Eric Garcia (min.45+3), Marc Casado (min.49), por parte del BARCELONA. Amonestó a Omar El Hilali (min.32), Edu Exposito (min.34), Cyril Ngonge (min.45), Pol Lozano (min.58), Fernando Calero (min.83), Urko Gonzalez de Zarate (min.90+2), por parte del ESPANYOL.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.55: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.

Min.56: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Spotify Camp Nou televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Barcelona Espanyol
Goles 4 1
Remates Fuera 5 5
Remates 20 10
Corners 7 5
Faltas 10 18
Posesión 77% 23%
Tiros Bloqueados 5 3
Fueras de Juego 4 2
Tarjetas Amarillas 3 6
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 3 0
Centros 9 11
Saques de Banda 8 14
Saques de Portería 8 9
Tratamientos 1 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 20 14
Paradas 1 6
Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 79 31
2 Champions Real Madrid 70 31
3 Champions Villarreal 58 30
4 Champions Atlético 57 30
5 Europa League Betis 45 30
6 Conference League Celta 44 30
10 Permanencia Espanyol 38 31
18 Descenso Sevilla 31 30
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
03/11/2024 LaLiga Barcelona 3-1 Espanyol
14/05/2023 LaLiga Espanyol 2-4 Barcelona




-Últimos Resultados del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético
04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
09/03/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Oviedo




-Próximos partidos del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/04/2026 21:00 Champions Atlético Barcelona
22/04/2026 21:30 LaLiga Barcelona Celta
25/04/2026 16:15 LaLiga Getafe Barcelona




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/04/2026 20:00 LaLiga Rayo Espanyol
27/04/2026 21:00 LaLiga Espanyol Levante
03/05/2026 19:00 LaLiga Espanyol Real Madrid


