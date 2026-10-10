Barcelona 3 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona ha ganado este sábado por 3-0 al Getafe en el Spotify Camp Nou, en un partido donde los locales dominaron claramente el juego con una posesión del 83% y un total de 23 remates. Desde el inicio, los blaugranas mostraron su superioridad, abriendo el marcador rápidamente con un gol de Anthony Gordon en el minuto 2. Gabriel Jesus amplió la ventaja en el minuto 30, dejando al equipo madrileño sin respuesta. En la segunda mitad, Jules Kounde selló el triunfo con un tercer gol en el minuto 73, tras una asistencia de Lamine Yamal. El Barcelona, con esta victoria, se mantiene líder de LaLiga, mientras que el Getafe sigue en la parte baja de la tabla. El jugador más participativo en el ataque fue Anthony Gordon, quien no solo anotó sino que también fue un constante peligro para la defensa del Getafe.
Con este resultado, el Barcelona suma 27 puntos en 9 partidos, consolidándose en la primera posición de la clasificación, mientras que el Getafe, con 8 puntos en 9 encuentros, se mantiene en la parte baja de la tabla, aunque fuera de los puestos de descenso. El partido estuvo marcado por la revisión del VAR en el minuto 74, que confirmó la validez del gol de Kounde, asegurando así la victoria del conjunto local. La actuación del Getafe fue insuficiente para contrarrestar el dominio del Barcelona, que se mostró sólido tanto en defensa como en ataque, dejando claro por qué lidera la competición.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: BARCELONA 3 - GETAFE 0 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri (Marc Bernal, min.71), Gavi (Fermin Lopez, min.61), Lamine Yamal, Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.71), Dani Olmo (Pedri, min.61), Gabriel Jesus (Hamza Abdelkarim, min.82).
GETAFE: David Soria; Kiko (Saba Sazonov, min.85), Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero (Abdelkabir Abqar, min.37), Johan Mojica (Davinchi, min.65); Andres Garcia (Sebastian Boselli, min.65), Francho Serrano, Mario Martin, Ramon Terrats, Ivan Azon (Martin Satriano, min.65).
-GOLES
1-0, min.2: Anthony Gordon.
2-0, min.30: Gabriel Jesus.
3-0, min.73: Jules Kounde (Lamine Yamal) .
-ÁRBITRO
Jesus Gil, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Luis Mario Milla. Amonestó a Dani Olmo (min.46), Fermin Lopez (min.90+1), por parte de BARCELONA. Amonestó a Kiko (min.34), Johan Mojica (min.45+2), Sebastian Boselli (min.71), Ramon Terrats (min.75), por parte de GETAFE.
-INCIDENCIAS VAR
Min.74: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.
Min.75: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Barcelona debe subir al marcador.
-ESTADIO
Spotify Camp Nou (59,463 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Barcelona
| Getafe
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 2
|Remates
| 23
| 4
|Pases Totales
| 862
| 172
|Corners
| 9
| 2
|Faltas
| 9
| 11
|Posesión
| 83%
| 17%
|Tiros Bloqueados
| 9
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 144
| 48
|Ataques Peligrosos
| 71
| 22
|Centros
| 21
| 7
|Saques de Banda
| 11
| 10
|Saques de Portería
| 4
| 13
|Tratamientos
| 0
| 5
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 10
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 0
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|4
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 8
|13
| Permanencia
| Getafe
| 8
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/01/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Barcelona
|25/09/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Getafe
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|19/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Barcelona
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
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|25/10/2026 14:00
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|01/11/2026 14:00
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