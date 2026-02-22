Barcelona 3 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 0 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de febrero de 2026.

En el encuentro disputado en el Spotify Camp Nou ante 44,936 espectadores, el Barcelona se impuso con claridad al Levante por un contundente 3-0, con goles de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermin Lopez en los minutos 4, 32 y 81 respectivamente. El equipo local dominó el partido desde el inicio, reflejado tanto en la posesión del balón, con un 73% frente al 27% del Levante, como en el número de remates, con 22 intentos frente a los 5 del equipo visitante. Este control del juego y la efectividad en ataque permitieron al Barcelona consolidar su liderato en la clasificación, alcanzando los 61 puntos tras 25 jornadas, manteniéndose por delante del Real Madrid con una diferencia de un punto. El jugador Marc Bernal, asistido por Eric Garcia, abrió el marcador temprano en el partido, destacando su participación activa en el ataque del Barcelona. No se registraron incidencias relevantes por parte del VAR en este encuentro, lo que permitió que el flujo del juego no se viera interrumpido. Con esta victoria, el Barcelona no solo se afianza en la cima de la tabla, sino que también asegura su posición en la zona de clasificación directa para la Champions, mientras que el Levante, con 18 puntos tras 25 partidos, se encuentra en una situación crítica en la zona de descenso, enfrentándose a la lucha por mantener la categoría en las jornadas restantes.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 3 - LEVANTE 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin (Ronald Araujo, min.88), Joao Cancelo; Marc Bernal (Pedri, min.66), Frenkie de Jong, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.88), Dani Olmo (Fermin Lopez, min.66), Raphinha, Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.66).



LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan (Nacho Perez, min.88), Alan Matturro; Carlos Alvarez (Iker Losada, min.84), Jon Olasagasti, Kareem Tunde (Tay Abed, min.70), Oriol Rey, Victor Garcia (Paco Cortes, min.46), Ivan Romero (Etta Eyong, min.70).



--GOLES.

1-0, min.4: Marc Bernal (Eric Garcia) .

2-0, min.32: Frenkie de Jong (Joao Cancelo) .

3-0, min.81: Fermin Lopez (Lamine Yamal) .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Jorge Bueno y Jose Escuela, en el VAR: Jorge Figueroa y Oliver De La Fuente. Amonestó a Gerard Martin (min.45+3), Marc Bernal (min.59), por parte del BARCELONA. Amonestó a Kareem Tunde (min.20), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Spotify Camp Nou (44,936 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Levante Goles 3 0 Remates Fuera 8 2 Remates 22 5 Pases Totales 769 278 Corners 13 6 Faltas 12 10 Posesión 73% 27% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 2 4 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 165 67 Ataques Peligrosos 115 38 Centros 18 5 Saques de Banda 12 8 Saques de Portería 2 12 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 14 Paradas 2 6 Contra Golpes 3 8



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 61 25 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Villarreal 48 24 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Espanyol 35 25 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 25 20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/02/2026 16:15 LaLiga Barcelona Villarreal 08/03/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Barcelona 15/03/2026 16:15 LaLiga Barcelona Sevilla









-Próximos partidos del Levante.

