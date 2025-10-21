Barcelona 6 - 1 Olympiakos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de octubre de 2025.
El Barcelona se impuso por 6-1 al Olympiakos en un partido disputado el pasado 10 de octubre a las 18:45 horas. Los goles del conjunto azulgrana fueron obra de Fermin Lopez (minutos 7 y 39), Lamine Yamal de penalti (minuto 68), Marcus Rashford (minutos 74 y 79) y otro de Fermin Lopez (minuto 76). Por parte del Olympiakos, Ayoub El Kaabi anotó de penalti en el minuto 54. Cabe destacar que el árbitro anuló un gol al Olympiakos en el minuto 50 tras la revisión del VAR. Además, el jugador del Olympiakos Santiago Hezze fue expulsado en el minuto 57 por doble tarjeta amarilla, lo que pudo influir en el resultado final.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 6 - OLYMPIAKOS 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde (Ronald Araujo, min.75), Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.75); Marc Casado, Pedri (Marc Bernal, min.80), Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.75), Dro Fernandez (Frenkie de Jong, min.59), Fermin Lopez, Marcus Rashford.
OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega (Sopuruchukwu Onyemaechi, min.53); Santiago Hezze, Dani Garcia, Daniel Podence (Roman Yaremchuk, min.77), Chiquinho (Diogo Nascimento, min.31), Gelson Martins (Christos Mouzakitis, min.46), Ayoub El Kaabi (Mehdi Taremi, min.77).
--GOLES.
1-0, min.7: Fermin Lopez.
2-0, min.39: Fermin Lopez (Dro Fernandez) .
2-1, min.54: Ayoub El Kaabi, de penalti.
3-1, min.68: Lamine Yamal, de penalti.
4-1, min.74: Marcus Rashford (Alejandro Balde) .
5-1, min.76: Fermin Lopez (Roony Bardghji) .
6-1, min.79: Marcus Rashford (Pedri) .
Gol anulado a Ayoub El Kaabi del Olympiacos en el minuto 50 .
--ÁRBITRO.
Urs Schnyder, asistido en las bandas por Marco Zuercher y Benjamin Zuercher, en el VAR: Fedayi San y Ivan Bebek. Amonestó a Alejandro Balde (min.23), por parte del BARCELONA. Amonestó a Santiago Hezze (min.35), Dani Garcia (min.39), Daniel Podence (min.55), y, además expulso por doble amarilla a Santiago Hezze (min.57), por parte del OLYMPIAKOS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.28: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Olympiacos.
Min.28: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Olympiacos!
Min.51: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Olympiacos.
Min.53: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Olympiacos.
Min.66: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Barcelona.
Min.67: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Barcelona.
Min.50: Traducción al español:
¡G O O O O O L! ¡Olympiacos anota! Ayoub El Kaabi está en la lista de anotadores.
Min.53: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Olympiacos queda revocado.
--ESTADIO.
Estadio Olimpico Lluis Companys
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Olympiakos
|Goles
| 6
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 1
|Remates
| 13
| 5
|Pases Totales
| 668
| 250
|Corners
| 7
| 2
|Faltas
| 7
| 10
|Posesión
| 69%
| 31%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 4
| 0
|Ataques
| 128
| 73
|Ataques Peligrosos
| 66
| 28
|Centros
| 9
| 16
|Saques de Banda
| 16
| 19
|Saques de Portería
| 4
| 4
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 9
|Paradas
| 1
| 1
|Contra Golpes
| 2
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 6
| 2
|2
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Barcelona
| 6
| 3
|4
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|5
| Inter
| 6
| 2
|6
| Arsenal
| 6
| 2
|7
| Qarabag FK
| 6
| 2
|8
| Borussia Dortmund
| 4
| 2
|9
| Manchester City
| 4
| 2
|10
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|11
| Atlético
| 3
| 2
|12
| Newcastle United
| 3
| 2
|13
| Marseille
| 3
| 2
|14
| Club Brugge
| 3
| 2
|14
| Sporting CP
| 3
| 2
|16
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|17
| Liverpool
| 3
| 2
|18
| Chelsea
| 3
| 2
|19
| SSC Napoli
| 3
| 2
|20
| Union St.Gilloise
| 3
| 2
|21
| Galatasaray
| 3
| 2
|22
| Atalanta
| 3
| 2
|23
| Juventus
| 2
| 2
|24
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|25
| Bayer Leverkusen
| 2
| 2
|26
| Pafos FC
| 2
| 3
|27
| Villarreal
| 1
| 2
|28
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|29
| FC Koebenhavn
| 1
| 2
|30
| Monaco
| 1
| 2
|31
| Slavia Prague
| 1
| 2
|32
| Olympiacos
| 1
| 3
|33
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|34
| Benfica
| 0
| 2
|35
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|36
| Ajax
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Olympiakos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 2-0
| Olympiacos
|17/09/2025
| Champions
| Olympiacos
| 0-0
| Pafos FC
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/10/2025 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Barcelona
|02/11/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Elche
|05/11/2025 21:00
| Champions
| Club Brugge
| Barcelona
-Próximos partidos del Olympiakos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/11/2025 21:00
| Champions
| Olympiacos
| PSV Eindhoven
|26/11/2025 21:00
| Champions
| Olympiacos
| Real Madrid
|09/12/2025 16:30
| Champions
| Kairat Almaty
| Olympiacos