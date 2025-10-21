Barcelona 6 - 1 Olympiakos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 6 - 1 Olympiakos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions
Barcelona 6 - 1 Olympiakos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 21 octubre 2025 20:40

Madrid, 21 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona se impuso por 6-1 al Olympiakos en un partido disputado el pasado 10 de octubre a las 18:45 horas. Los goles del conjunto azulgrana fueron obra de Fermin Lopez (minutos 7 y 39), Lamine Yamal de penalti (minuto 68), Marcus Rashford (minutos 74 y 79) y otro de Fermin Lopez (minuto 76). Por parte del Olympiakos, Ayoub El Kaabi anotó de penalti en el minuto 54. Cabe destacar que el árbitro anuló un gol al Olympiakos en el minuto 50 tras la revisión del VAR. Además, el jugador del Olympiakos Santiago Hezze fue expulsado en el minuto 57 por doble tarjeta amarilla, lo que pudo influir en el resultado final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARCELONA 6 - OLYMPIAKOS 1 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde (Ronald Araujo, min.75), Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.75); Marc Casado, Pedri (Marc Bernal, min.80), Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.75), Dro Fernandez (Frenkie de Jong, min.59), Fermin Lopez, Marcus Rashford.

OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega (Sopuruchukwu Onyemaechi, min.53); Santiago Hezze, Dani Garcia, Daniel Podence (Roman Yaremchuk, min.77), Chiquinho (Diogo Nascimento, min.31), Gelson Martins (Christos Mouzakitis, min.46), Ayoub El Kaabi (Mehdi Taremi, min.77).

--GOLES.
1-0, min.7: Fermin Lopez.
2-0, min.39: Fermin Lopez (Dro Fernandez) .
2-1, min.54: Ayoub El Kaabi, de penalti.
3-1, min.68: Lamine Yamal, de penalti.
4-1, min.74: Marcus Rashford (Alejandro Balde) .
5-1, min.76: Fermin Lopez (Roony Bardghji) .
6-1, min.79: Marcus Rashford (Pedri) .
Gol anulado a Ayoub El Kaabi del Olympiacos en el minuto 50 .


--ÁRBITRO.
Urs Schnyder, asistido en las bandas por Marco Zuercher y Benjamin Zuercher, en el VAR: Fedayi San y Ivan Bebek. Amonestó a Alejandro Balde (min.23), por parte del BARCELONA. Amonestó a Santiago Hezze (min.35), Dani Garcia (min.39), Daniel Podence (min.55), y, además expulso por doble amarilla a Santiago Hezze (min.57), por parte del OLYMPIAKOS.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.28: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Olympiacos.

Min.28: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Olympiacos!

Min.51: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Olympiacos.

Min.53: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Olympiacos.

Min.66: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor del Barcelona.

Min.67: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Barcelona.

Min.50: Traducción al español: ¡G O O O O O L! ¡Olympiacos anota! Ayoub El Kaabi está en la lista de anotadores.

Min.53: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Olympiacos queda revocado.


--ESTADIO.
Estadio Olimpico Lluis Companys

-Estadísticas del partido.



Estadística Barcelona Olympiakos
Goles 6 1
Remates Fuera 4 1
Remates 13 5
Pases Totales 668 250
Corners 7 2
Faltas 7 10
Posesión 69% 31%
Tiros Bloqueados 2 2
Fueras de Juego 2 2
Tarjetas Amarillas 1 4
Tarjetas Rojas 0 1
Asistencias 4 0
Ataques 128 73
Ataques Peligrosos 66 28
Centros 9 16
Saques de Banda 16 19
Saques de Portería 4 4
Tratamientos 0 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 9
Paradas 1 1
Contra Golpes 2 3



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 6 2
2 Real Madrid 6 2
3 Barcelona 6 3
4 Paris Saint-Germain 6 2
5 Inter 6 2
6 Arsenal 6 2
7 Qarabag FK 6 2
8 Borussia Dortmund 4 2
9 Manchester City 4 2
10 Tottenham Hotspur 4 2
11 Atlético 3 2
12 Newcastle United 3 2
13 Marseille 3 2
14 Club Brugge 3 2
14 Sporting CP 3 2
16 Eintracht Frankfurt 3 2
17 Liverpool 3 2
18 Chelsea 3 2
19 SSC Napoli 3 2
20 Union St.Gilloise 3 2
21 Galatasaray 3 2
22 Atalanta 3 2
23 Juventus 2 2
24 Bodoe/Glimt 2 2
25 Bayer Leverkusen 2 2
26 Pafos FC 2 3
27 Villarreal 1 2
28 PSV Eindhoven 1 2
29 FC Koebenhavn 1 2
30 Monaco 1 2
31 Slavia Prague 1 2
32 Olympiacos 1 3
33 Kairat Almaty 1 3
34 Benfica 0 2
35 Athletic Bilbao 0 2
36 Ajax 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos




-Últimos Resultados del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona
01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad
25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona




-Últimos Resultados del Olympiakos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos
17/09/2025 Champions Olympiacos 0-0 Pafos FC




-Próximos partidos del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/10/2025 16:15 LaLiga Real Madrid Barcelona
02/11/2025 18:30 LaLiga Barcelona Elche
05/11/2025 21:00 Champions Club Brugge Barcelona




-Próximos partidos del Olympiakos.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
04/11/2025 21:00 Champions Olympiacos PSV Eindhoven
26/11/2025 21:00 Champions Olympiacos Real Madrid
09/12/2025 16:30 Champions Kairat Almaty Olympiacos


Contador