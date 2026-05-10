Barcelona 2 - 0 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona ha ganado este martes por 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga. Los culés, que dominaron la posesión con un 57%, se adelantaron temprano en el marcador gracias a un gol de Marcus Rashford en el minuto 9. Poco después, Ferran Torres amplió la ventaja en el minuto 18, asistido por Dani Olmo. El Real Madrid, que cometió más faltas y recibió más tarjetas amarillas, no pudo revertir el resultado a pesar de sus intentos, con un total de 7 remates. Marcus Rashford fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Barcelona. Con esta victoria, el Barcelona se asegura el título de LaLiga y su clasificación para la próxima edición de la Champions, mientras que el Real Madrid, a pesar de la derrota, mantiene su posición en la zona de clasificación para la misma competición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 2 - REAL MADRID 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi (Marc Bernal, min.77), Pedri, Marcus Rashford (Raphinha, min.64), Dani Olmo (Frenkie de Jong, min.64), Fermin Lopez (Alejandro Balde, min.88), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.77).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Francisco Garcia, Raul Asencio; Brahim Diaz (Franco Mastantuono, min.79), Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga (Thiago Pitarch, min.70); Gonzalo Garcia (Cesar Palacios, min.79), Vinicius Junior.



--GOLES.

1-0, min.9: Marcus Rashford.

2-0, min.18: Ferran Torres (Dani Olmo) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Javier Iglesias y Raul Gonzalez. Amonestó a Dani Olmo (min.52), Raphinha (min.81), por parte del BARCELONA. Amonestó a Eduardo Camavinga (min.40), Raul Asencio (min.52), Jude Bellingham (min.55), Trent Alexander-Arnold (min.81), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Spotify Camp Nou (62,213 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Real Madrid Goles 2 0 Remates Fuera 2 4 Remates 10 7 Pases Totales 530 396 Corners 4 8 Faltas 18 9 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 100 65 Ataques Peligrosos 44 33 Centros 9 16 Saques de Banda 9 10 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 10 20 Paradas 1 5 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 45 35 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid 26/10/2024 LaLiga Real Madrid 0-4 Barcelona 21/04/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/05/2026 21:30 LaLiga Alavés Barcelona 17/05/2026 19:00 LaLiga Barcelona Betis 24/05/2026 19:00 LaLiga Valencia Barcelona









-Próximos partidos del Real Madrid.

