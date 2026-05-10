Barcelona 2 - 0 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona ha ganado este martes por 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga. Los culés, que dominaron la posesión con un 57%, se adelantaron temprano en el marcador gracias a un gol de Marcus Rashford en el minuto 9. Poco después, Ferran Torres amplió la ventaja en el minuto 18, asistido por Dani Olmo. El Real Madrid, que cometió más faltas y recibió más tarjetas amarillas, no pudo revertir el resultado a pesar de sus intentos, con un total de 7 remates. Marcus Rashford fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Barcelona. Con esta victoria, el Barcelona se asegura el título de LaLiga y su clasificación para la próxima edición de la Champions, mientras que el Real Madrid, a pesar de la derrota, mantiene su posición en la zona de clasificación para la misma competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 2 - REAL MADRID 0 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi (Marc Bernal, min.77), Pedri, Marcus Rashford (Raphinha, min.64), Dani Olmo (Frenkie de Jong, min.64), Fermin Lopez (Alejandro Balde, min.88), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.77).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Francisco Garcia, Raul Asencio; Brahim Diaz (Franco Mastantuono, min.79), Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga (Thiago Pitarch, min.70); Gonzalo Garcia (Cesar Palacios, min.79), Vinicius Junior.
--GOLES.
1-0, min.9: Marcus Rashford.
2-0, min.18: Ferran Torres (Dani Olmo) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Javier Iglesias y Raul Gonzalez. Amonestó a Dani Olmo (min.52), Raphinha (min.81), por parte del BARCELONA. Amonestó a Eduardo Camavinga (min.40), Raul Asencio (min.52), Jude Bellingham (min.55), Trent Alexander-Arnold (min.81), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou (62,213 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Real Madrid
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 4
|Remates
| 10
| 7
|Pases Totales
| 530
| 396
|Corners
| 4
| 8
|Faltas
| 18
| 9
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 100
| 65
|Ataques Peligrosos
| 44
| 33
|Centros
| 9
| 16
|Saques de Banda
| 9
| 10
|Saques de Portería
| 5
| 7
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 10
| 20
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 35
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 35
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 45
| 35
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|11/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Real Madrid
|26/10/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-4
| Barcelona
|21/04/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|15/04/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 4-3
| Real Madrid
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/05/2026 21:30
| LaLiga
| Alavés
| Barcelona
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Betis
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Barcelona
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/05/2026 21:30
| LaLiga
| Real Madrid
| Real Oviedo
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Real Madrid
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Athletic Bilbao