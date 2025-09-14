Barcelona 6 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadi Johan Cruyff, el Barcelona dominó completamente al Valencia con un contundente 6-0, evidenciando su superioridad en el campo desde el inicio hasta el final del partido. La posesión del balón por parte del equipo local fue abrumadora, manteniendo un 72% frente al 28% del Valencia, lo que se tradujo en un total de 23 remates contra apenas 1 del equipo visitante. Fermin Lopez y Robert Lewandowski destacaron en el ataque, contribuyendo con dos goles cada uno, mientras que Raphinha también se anotó un doblete, demostrando la eficacia ofensiva del Barcelona. Además, el equipo realizó 5 sustituciones buscando mantener la intensidad y frescura en el terreno de juego. El partido también contó con un momento decisivo gracias al VAR, que intervino en el minuto 86 para confirmar un gol de Robert Lewandowski, tras una revisión que cambió la decisión inicial del árbitro, añadiendo así el sexto gol para el Barcelona. Este resultado deja al Barcelona con 10 puntos en 4 partidos, situándolo en una posición favorable para competir por la clasificación a la Champions League, mientras que el Valencia, con solo 4 puntos en 3 partidos, debe mejorar su rendimiento para evitar caer en la zona de descenso. La actuación del árbitro Guillermo Cuadra fue notable, manteniendo el control del juego y haciendo uso efectivo del VAR para garantizar la justicia en el resultado.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 6 - VALENCIA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Jofre Torrents, min.75); Marc Casado, Pedri (Marc Bernal, min.81), Roony Bardghji (Raphinha, min.46), Fermin Lopez, Marcus Rashford (Dani Olmo, min.68), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.68).



VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby (Thierry Correia, min.65), Jose Copete, Jose Gaya; Diego Lopez (Luis Rioja, min.57), Javier Guerra (Filip Ugrinic, min.57), Baptiste Santamaria, Arnaut Danjuma (Largie Ramazani, min.57), Hugo Duro (Lucas Beltran, min.77).



--GOLES.

1-0, min.29: Fermin Lopez (Ferran Torres) .

2-0, min.54: Raphinha (Marcus Rashford) .

3-0, min.56: Fermin Lopez (Marc Casado) .

4-0, min.66: Raphinha.

5-0, min.76: Robert Lewandowski (Dani Olmo) .

6-0, min.86: Robert Lewandowski (Marc Bernal) .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Quintero. por parte del BARCELONA. Amonestó a Mouctar Diakhaby (min.41), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.86: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Barcelona.



Min.87: ¡GOL! Después de revisar la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y concede un gol para Barcelona.





--ESTADIO.

Estadi Johan Cruyff televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Valencia Goles 6 0 Remates Fuera 8 0 Remates 23 1 Pases Totales 356 119 Corners 5 4 Faltas 9 8 Posesión 72% 28% Tiros Bloqueados 5 0 Fueras de Juego 4 5 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 5 0 Ataques 74 30 Ataques Peligrosos 24 9 Centros 8 10 Saques de Banda 17 20 Saques de Portería 2 12 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 13 Paradas 1 4 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Athletic Bilbao 9 4 3 Champions Getafe 9 4 4 Champions Villarreal 7 4 5 Europa League Barcelona 10 4 6 Conference League Espanyol 7 3 12 Permanencia Valencia 4 3 18 Descenso Levante 1 4 19 Descenso Mallorca 1 3 20 Descenso Girona 1 4



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 26/01/2025 LaLiga Barcelona 7-1 Valencia 17/08/2024 LaLiga Valencia 1-2 Barcelona 29/04/2024 LaLiga Barcelona 4-2 Valencia 16/12/2023 LaLiga Valencia 1-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/09/2025 21:00 Champions Newcastle United Barcelona 21/09/2025 21:00 LaLiga Barcelona Getafe 25/09/2025 21:30 LaLiga Oviedo Barcelona









-Próximos partidos del Valencia.

