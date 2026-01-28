Bayer Leverkusen 3 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Bayer Leverkusen 3 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
En un encuentro disputado en el BayArena, el Bayer Leverkusen se impuso con autoridad frente al Villareal, terminando el partido con un marcador de 3-0, donde la posesión del balón y los remates fueron claramente dominados por el equipo local. Desde el inicio, el Bayer Leverkusen mostró su superioridad en el campo, materializando esta ventaja con goles de Malik Tillman en los minutos 12 y 35, y un tanto de Alejandro Grimaldo en el minuto 57, asistido por Lucas Vazquez. La efectividad del Bayer Leverkusen se reflejó en sus 14 remates, contrastando con los 5 intentos del Villareal, y manteniendo una posesión del 66%, lo que subraya el control ejercido durante todo el encuentro.
El partido estuvo marcado por la disciplina táctica del Bayer Leverkusen, que no recibió ninguna tarjeta amarilla, en contraste con el Villareal, que vio cómo tres de sus jugadores eran amonestados. A pesar de los esfuerzos del Villareal por revertir la situación, incluyendo cinco cambios en busca de frescura y nuevas ideas, no lograron perforar la sólida defensa del Bayer Leverkusen. La actuación del árbitro Espen Eskaas, asistido en el VAR por Michael Salisbury y Andrew Dallas, no tuvo incidencias mayores que afectaran el resultado final, permitiendo que el flujo del juego se mantuviera constante y sin controversias.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BAYER LEVERKUSEN 3 - VILLAREAL 0 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BAYER LEVERKUSEN: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Loic Bade; Lucas Vazquez (Arthur, min.62), Equi Fernandez, Aleix Garcia (Exequiel Palacios, min.70), Alejandro Grimaldo (Edmond Tapsoba, min.89), Malik Tillman, Ibrahim Maza (Ernest Poku, min.70), Patrik Schick (Christian Kofane, min.62).
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Hugo Lopez, min.46), Santi Comesana (Pape Gueye, min.83), Thomas Partey (Georges Mikautadze, min.46), Alassane Diatta (Daniel Parejo, min.66); Nicolas Pepe (Daniel Budesca, min.69), Tani Oluwaseyi.
--GOLES.
1-0, min.12: Malik Tillman.
2-0, min.35: Malik Tillman (Patrik Schick) .
3-0, min.57: Alejandro Grimaldo (Lucas Vazquez) .
--ÁRBITRO.
Espen Eskaas, asistido en las bandas por Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin, en el VAR: Michael Salisbury y Andrew Dallas. por parte del BAYER LEVERKUSEN. Amonestó a Pau Navarro (min.45+1), Rafa Marin (min.52), Nicolas Pepe (min.56), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
BayArena
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Bayer Leverkusen
| Villareal
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 14
| 5
|Corners
| 4
| 1
|Faltas
| 7
| 15
|Posesión
| 66%
| 34%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Centros
| 11
| 6
|Saques de Banda
| 10
| 13
|Saques de Portería
| 5
| 7
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 7
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 24
| 8
|2
| Bayern Munich
| 21
| 8
|3
| Liverpool
| 18
| 8
|4
| Tottenham Hotspur
| 17
| 8
|5
| Real Madrid
| 15
| 7
|6
| Paris Saint-Germain
| 14
| 8
|7
| Newcastle United
| 14
| 8
|8
| Chelsea
| 13
| 7
|9
| Barcelona
| 13
| 7
|10
| Sporting CP
| 13
| 7
|11
| Juventus
| 13
| 8
|12
| Manchester City
| 13
| 7
|13
| Atlético
| 13
| 7
|14
| Atalanta
| 13
| 8
|15
| Inter
| 12
| 7
|16
| Bayer Leverkusen
| 12
| 8
|17
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|18
| Galatasaray
| 10
| 7
|19
| Monaco
| 10
| 8
|20
| Qarabag FK
| 10
| 8
|21
| Marseille
| 9
| 7
|22
| Union St.Gilloise
| 9
| 8
|23
| PSV Eindhoven
| 8
| 8
|24
| Athletic Bilbao
| 8
| 7
|25
| Olympiacos
| 8
| 7
|26
| SSC Napoli
| 8
| 7
|27
| FC Copenhague
| 8
| 7
|28
| Brujas
| 7
| 7
|29
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|30
| Benfica
| 6
| 7
|31
| Pafos FC
| 6
| 7
|32
| Ajax
| 6
| 7
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 8
|34
| Slavia Prague
| 3
| 7
|35
| Villarreal
| 1
| 8
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 3-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Bayer Leverkusen.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 3-0
| Villarreal
|20/01/2026
| Champions
| Olympiacos
| 2-0
| Bayer Leverkusen
|10/12/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 2-2
| Newcastle United
|25/11/2025
| Champions
| Manchester City
| 0-2
| Bayer Leverkusen
|05/11/2025
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Bayer Leverkusen
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 3-0
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/01/2026 16:15
| LaLiga
| Osasuna
| Villarreal
|09/02/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Espanyol
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Villarreal