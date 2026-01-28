Bayer Leverkusen 3 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Bayer Leverkusen 3 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions
Bayer Leverkusen 3 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 22:55
Madrid, 28 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el BayArena, el Bayer Leverkusen se impuso con autoridad frente al Villareal, terminando el partido con un marcador de 3-0, donde la posesión del balón y los remates fueron claramente dominados por el equipo local. Desde el inicio, el Bayer Leverkusen mostró su superioridad en el campo, materializando esta ventaja con goles de Malik Tillman en los minutos 12 y 35, y un tanto de Alejandro Grimaldo en el minuto 57, asistido por Lucas Vazquez. La efectividad del Bayer Leverkusen se reflejó en sus 14 remates, contrastando con los 5 intentos del Villareal, y manteniendo una posesión del 66%, lo que subraya el control ejercido durante todo el encuentro. El partido estuvo marcado por la disciplina táctica del Bayer Leverkusen, que no recibió ninguna tarjeta amarilla, en contraste con el Villareal, que vio cómo tres de sus jugadores eran amonestados. A pesar de los esfuerzos del Villareal por revertir la situación, incluyendo cinco cambios en busca de frescura y nuevas ideas, no lograron perforar la sólida defensa del Bayer Leverkusen. La actuación del árbitro Espen Eskaas, asistido en el VAR por Michael Salisbury y Andrew Dallas, no tuvo incidencias mayores que afectaran el resultado final, permitiendo que el flujo del juego se mantuviera constante y sin controversias.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYER LEVERKUSEN 3 - VILLAREAL 0 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.
BAYER LEVERKUSEN: Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Loic Bade; Lucas Vazquez (Arthur, min.62), Equi Fernandez, Aleix Garcia (Exequiel Palacios, min.70), Alejandro Grimaldo (Edmond Tapsoba, min.89), Malik Tillman, Ibrahim Maza (Ernest Poku, min.70), Patrik Schick (Christian Kofane, min.62).

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Hugo Lopez, min.46), Santi Comesana (Pape Gueye, min.83), Thomas Partey (Georges Mikautadze, min.46), Alassane Diatta (Daniel Parejo, min.66); Nicolas Pepe (Daniel Budesca, min.69), Tani Oluwaseyi.

--GOLES.
1-0, min.12: Malik Tillman.
2-0, min.35: Malik Tillman (Patrik Schick) .
3-0, min.57: Alejandro Grimaldo (Lucas Vazquez) .


--ÁRBITRO.
Espen Eskaas, asistido en las bandas por Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin, en el VAR: Michael Salisbury y Andrew Dallas. por parte del BAYER LEVERKUSEN. Amonestó a Pau Navarro (min.45+1), Rafa Marin (min.52), Nicolas Pepe (min.56), por parte del VILLAREAL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
BayArena

-Estadísticas del partido.



Estadística Bayer Leverkusen Villareal
Goles 3 0
Remates Fuera 4 2
Remates 14 5
Corners 4 1
Faltas 7 15
Posesión 66% 34%
Tiros Bloqueados 3 1
Fueras de Juego 0 2
Tarjetas Amarillas 0 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Centros 11 6
Saques de Banda 10 13
Saques de Portería 5 7
Tratamientos 3 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 17 7
Paradas 2 4
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 24 8
2 Bayern Munich 21 8
3 Liverpool 18 8
4 Tottenham Hotspur 17 8
5 Real Madrid 15 7
6 Paris Saint-Germain 14 8
7 Newcastle United 14 8
8 Chelsea 13 7
9 Barcelona 13 7
10 Sporting CP 13 7
11 Juventus 13 8
12 Manchester City 13 7
13 Atlético 13 7
14 Atalanta 13 8
15 Inter 12 7
16 Bayer Leverkusen 12 8
17 Borussia Dortmund 11 7
18 Galatasaray 10 7
19 Monaco 10 8
20 Qarabag FK 10 8
21 Marseille 9 7
22 Union St.Gilloise 9 8
23 PSV Eindhoven 8 8
24 Athletic Bilbao 8 7
25 Olympiacos 8 7
26 SSC Napoli 8 7
27 FC Copenhague 8 7
28 Brujas 7 7
29 Bodoe/Glimt 6 7
30 Benfica 6 7
31 Pafos FC 6 7
32 Ajax 6 7
33 Eintracht Frankfurt 4 8
34 Slavia Prague 3 7
35 Villarreal 1 8
36 Kairat Almaty 1 8



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal




-Últimos Resultados del Bayer Leverkusen.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
20/01/2026 Champions Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen
10/12/2025 Champions Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United
25/11/2025 Champions Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
05/11/2025 Champions Benfica 0-1 Bayer Leverkusen




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
31/01/2026 16:15 LaLiga Osasuna Villarreal
09/02/2026 21:00 LaLiga Villarreal Espanyol
15/02/2026 19:00 LaLiga Getafe Villarreal


