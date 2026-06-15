Bélgica 1 - 1 Egipto | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Bélgica 1 - 1 Egipto: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Egipto empató este lunes 1-1 contra Bélgica en su debut en el Grupo G del Mundial 2026, en un encuentro disputado en el Lumen Field. El equipo egipcio se adelantó en el marcador en el minuto 19 con un gol de Emam Ashour tras una asistencia de Mohamed Salah. Bélgica, que tuvo más posesión y remates, logró igualar el partido en el minuto 66 gracias a un gol en propia puerta de Mohamed Hany. A pesar de la presión belga, el marcador no se movió más, destacando la actuación ofensiva de Kevin De Bruyne, quien fue el jugador más participativo en el ataque de los locales.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BÉLGICA 1 - EGIPTO 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne (Nicolas Raskin, min.56); Amadou Onana (Maxim De Cuyper, min.56), Youri Tielemans, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne (Hans Vanaken, min.85), Jeremy Doku (Matias Fernandez-Pardo, min.85), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, min.66).



EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi (Ibrahim Adel, min.88), Ahmed Abou El Fotouh (Karim Hafez, min.88); Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Mostafa Ziko (Zizo, min.76), Mohamed Salah (Hamza Abdelkarim, min.76), Emam Ashour (Rami Rabia, min.71), Omar Marmoush.



--GOLES.

0-1, min.19: Emam Ashour (Mohamed Salah) .

1-1, min.66: Mohamed Hany (pp).

Gol en propia puerta Mohamed Hany en el minuto 66 .





--ÁRBITRO.

Ramon Abatti, asistido en las bandas por Danilo Manis y Rafael da Silva Alves, en el VAR: Juan Soto y Leodan Gonzalez. Amonestó a Timothy Castagne (min.14), Maxim De Cuyper (min.75), por parte de BÉLGICA. Amonestó a Marwan Ateya (min.13), Ahmed Abou El Fotouh (min.34), por parte de EGIPTO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Lumen Field (66.775 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Bélgica Egipto Goles 1 1 Remates Fuera 8 2 Remates 15 14 Pases Totales 455 398 Corners 2 7 Faltas 15 15 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 4 8 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 119 77 Ataques Peligrosos 66 33 Centros 13 14 Saques de Banda 28 19 Saques de Portería 1 12 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 15 Paradas 3 3 Contra Golpes 1 1



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Bélgica 1 1 2 Clasificado Egipto 1 1 3 Tercero ¿? Irán 0 0 4 Eliminado Nueva Zelanda 0 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt









-Últimos Resultados de Bélgica.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt









-Últimos Resultados de Egipto.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt









-Próximos partidos de Bélgica.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/06/2026 21:00 World Cup Grp. G Belgium Iran 27/06/2026 05:00 World Cup Grp. G New Zealand Belgium









-Próximos partidos de Egipto.

