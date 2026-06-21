Bélgica 0 - 0 Irán | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Bélgica 0 - 0 Irán: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El equipo local, Bélgica, empató este domingo 0-0 contra Irán en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial, disputado en el SoFi Stadium. A pesar de la superioridad en posesión y remates, los belgas no lograron perforar la portería iraní. Un momento clave del encuentro fue la expulsión de Nathan Ngoy en el minuto 66, que dejó a Bélgica con diez jugadores. Irán tuvo una oportunidad destacada con un gol de Mehdi Taremi en el minuto 25, que fue anulado tras revisión del VAR por fuera de juego. Kevin De Bruyne fue el jugador más participativo en el ataque belga, generando varias oportunidades, pero sin éxito en el marcador. El partido estuvo marcado por la intensa presión del equipo local, que dominó la posesión con un 70% y realizó 23 remates, aunque sin éxito. Irán, por su parte, se defendió bien y aprovechó sus oportunidades a la contra, pero no pudo concretar. La actuación del portero iraní, Alireza Beiranvand, fue crucial para mantener el empate, realizando varias paradas importantes. La expulsión de Ngoy no alteró el marcador, pero sí limitó las opciones ofensivas de Bélgica en los minutos finales del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BÉLGICA 0 - IRÁN 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Thomas Meunier (Timothy Castagne, min.58), Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin (Hans Vanaken, min.58), Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers (Dodi Lukebakio, min.58), Kevin De Bruyne (Matias Fernandez-Pardo, min.87), Leandro Trossard, Romelu Lukaku (Arthur Theate, min.73).



IRÁN: Alireza Beiranvand; Saleh Hardani (Alireza Jahanbakhsh, min.46), Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Ehsan Haji Safi (Milad Mohammadi, min.66); Ramin Rezaeian, Saman Ghoddos (Shahriar Moghanlou, min.79), Saeid Ezatolahi (Amirhossein Hosseinzadeh, min.85), Mohammad Mohebi (Mehdi Torabi, min.66), Mehdi Taremi.



--GOLES.

Gol anulado a Mehdi Taremi del Iran en el minuto 25 .





--ÁRBITRO.

Dario Herrera, asistido en las bandas por Cristian Navarro y Gabriel Chade, en el VAR: Hernan Mastrangelo y Leodan Gonzalez. Amonestó a Romelu Lukaku (min.3), y, además expulsó con tarjeta roja Nathan Ngoy (min.66), por parte de BÉLGICA. Amonestó a Saeid Ezatolahi (min.33), por parte de IRÁN.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.25: ¡G O O O O O O O L de Irán! Marca Mehdi Taremi.



Min.26: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Irán.



Min.27: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Irán por fuera de juego.





--ESTADIO.

SoFi Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Bélgica Irán Goles 0 0 Remates Fuera 10 3 Remates 23 7 Pases Totales 608 269 Corners 4 2 Faltas 7 9 Posesión 70% 30% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 3 4 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 0 Ataques 154 63 Ataques Peligrosos 96 25 Centros 32 10 Saques de Banda 26 8 Saques de Portería 4 12 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 10 Paradas 3 7 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Irán 2 2 2 Clasificado Bélgica 2 2 3 Tercero ¿? Nueva Zelanda 1 1 4 Eliminado Egipto 1 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 0-0 Iran









-Últimos Resultados de Bélgica.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 0-0 Iran 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt









-Últimos Resultados de Irán.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 0-0 Iran 16/06/2026 World Cup Grp. G Iran 2-2 New Zealand









-Próximos partidos de Bélgica.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 27/06/2026 05:00 World Cup Grp. G New Zealand Belgium









-Próximos partidos de Irán.

