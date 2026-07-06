Belinda Bencic 1 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la suiza Belinda Bencic por 4-6, 6-3, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 18 minutos. En el primer set, Belinda Bencic logró romper el servicio de Coco Gauff en tres ocasiones, mientras que Gauff rompió el servicio de Bencic dos veces. Bencic se llevó el set por 6-4. En el segundo set, Coco Gauff mejoró su juego y rompió el servicio de Bencic en tres ocasiones, mientras que Bencic solo pudo romper el servicio de Gauff una vez. Gauff ganó el set por 6-3. En el tercer y decisivo set, Coco Gauff logró dos quiebres de servicio frente a uno de Bencic, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-4. Coco Gauff tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 40% de los puntos con su primer saque y el 16% con su segundo. Además, cometió 9 dobles faltas y logró 4 aces durante el partido.



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