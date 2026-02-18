Belinda Bencic 1 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de febrero de 2026.





La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la suiza Belinda Bencic (6-4, 6-1, 6-3) en un emocionante encuentro. Svitolina mostró una notable eficacia en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios y logrando importantes puntos en momentos clave del partido. Durante el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el séptimo juego, donde Bencic logró un break que le permitió adelantarse y, finalmente, hacerse con el set por 6-4. Sin embargo, Svitolina reaccionó con fuerza en el segundo set, logrando dos breaks tempranos que le permitieron tomar una ventaja decisiva, cerrando el set por un contundente 6-1. En el tercer set, Svitolina continuó dominando, logrando dos breaks adicionales y sellando su victoria con un 6-3. Elina Svitolina, con esta victoria, no solo avanza a la siguiente ronda, sino que también demuestra su solidez en la superficie dura, destacando su habilidad para cambiar el ritmo del partido y su eficacia al servicio. Con este resultado, se espera que Svitolina sea una de las contendientes más fuertes para llevarse el título en Dubai.



