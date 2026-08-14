Ben Shelton 2 - 0 Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton se ha proclamado campeón del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al también estadounidense Brandon Nakashima por 6-3, 7-6(4) en 1 hora y 25 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró dos 'breaks' cruciales en los juegos 7 y 9, lo que le permitió ganar el set por 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, forzando un 'tie-break'. Shelton se impuso en el 'tie-break' por 7-4, asegurando así el set y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Ben Shelton tuvo un 69% de primeros servicios, ganando el 83% de los puntos con su primer saque y el 76% con su segundo saque, sin cometer ninguna doble falta. Estas estadísticas reflejan un sólido desempeño en el servicio a lo largo del partido.



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