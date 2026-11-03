Ben Shelton 2 - 0 Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al británico Cameron Norrie por 6-3, 6-4 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 11 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró un break crucial en el cuarto juego para adelantarse 3-1, manteniendo su servicio en los siguientes juegos para cerrar el set 6-3. En el segundo set, Shelton comenzó rompiendo el servicio de Norrie en el primer juego, pero Norrie recuperó el break en el octavo juego para igualar 4-4. Sin embargo, Shelton rompió nuevamente en el noveno juego y mantuvo su servicio para ganar el set 6-4. Shelton no concedió ningún set, destacando su efectividad en el saque con un 70% de primeros servicios y ganando el 79% de los puntos con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



