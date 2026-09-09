Ben Shelton 3 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a las semifinales del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Carlos Alcaraz por 3-2 sets (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) en un partido que duró aproximadamente 4 horas y 29 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Carlos Alcaraz se impuso en el tie-break por 7-5. En el segundo set, Ben Shelton logró romper el servicio de Alcaraz en tres ocasiones, llevándose el set por 6-1. El tercer set vio a Shelton nuevamente rompiendo el servicio de Alcaraz dos veces, ganando 6-3. En el cuarto set, Alcaraz respondió rompiendo el servicio de Shelton dos veces para ganar 6-1. El quinto y decisivo set fue muy disputado, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta el 6-6. Finalmente, Shelton ganó el tie-break 10-7 para cerrar el partido. En cuanto a las estadísticas de servicio, Ben Shelton tuvo un 66% de primeros servicios, ganando el 73% de esos puntos, y realizó 7 aces durante el partido. Carlos Alcaraz, por su parte, tuvo un 64% de primeros servicios, ganando el 77% de esos puntos, y realizó 3 aces.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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