Ben Shelton 2 - 0 Daniel Altmaier: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Daniel Altmaier por 2-0 (6-3, 7-6) en un partido que finalizó en la vía rápida. En el primer set, Ben Shelton logró romper el servicio de Daniel Altmaier en el sexto juego, lo que le permitió llevarse el set por 6-3. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron quiebres en los juegos 7 y 8, llevando el set a un tie-break. Shelton se impuso en el desempate con un marcador de 8-6. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 72% de efectividad en el primer servicio para Shelton, quien también logró 7 aces durante el encuentro. Además, Shelton salvó 4 de las 7 oportunidades de quiebre que enfrentó, mientras que Altmaier no concedió dobles faltas y logró 6 aces.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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