Ben Shelton 1 - 2 Dino Prizmic: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.





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El tenista croata Dino Prizmic ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al estadounidense Ben Shelton por 6-4, 6-7, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 5 minutos. En el primer set, Dino Prizmic logró un break crucial en el décimo juego, llevándose el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Ben Shelton se impuso 7-6, igualando el partido. El tercer set fue muy disputado, con múltiples breaks por parte de ambos jugadores. Finalmente, Prizmic se llevó el set decisivo en el tie-break con un marcador de 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Dino Prizmic tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 30% de los puntos con su primer saque y el 26% con su segundo saque. Además, logró 10 aces durante el partido y cometió 3 dobles faltas.



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