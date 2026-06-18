Ben Shelton 2 - 1 Ethan Quinn: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los cuartos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en hierba, tras ganar al también estadounidense Ethan Quinn con un marcador de 6-4, 5-7, 6-4 en 2 horas y 17 minutos. Durante el partido, Ben Shelton mostró un sólido desempeño en su servicio, logrando un 73% de efectividad en el primer servicio y ganando el 71% de los puntos jugados con su servicio. Shelton consiguió romper el servicio de Quinn en tres ocasiones: una vez en el primer set para cerrar el set 6-4, y dos veces en el tercer set, lo que le permitió asegurar la victoria. Ethan Quinn logró romper el servicio de Shelton dos veces en el segundo set y una vez en el tercer set, pero no fue suficiente para llevarse el partido. Shelton también destacó en los puntos ganados al resto, con un 35% de efectividad.



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