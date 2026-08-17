Ben Shelton 0 - 2 Jaime Faria: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.





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El tenista portugués Jaime Faria ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Ben Shelton por 6-4, 6-4 en 2 horas y 15 minutos. En el primer set, Jaime Faria logró romper el servicio de Ben Shelton en el tercer juego, lo que le permitió tomar ventaja y mantenerla hasta cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, Faria volvió a romper el servicio de Shelton en un momento crucial, asegurando su victoria con otro 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Jaime Faria tuvo un 54% de efectividad en su primer servicio y ganó el 61% de los puntos jugados con su servicio, mientras que Ben Shelton tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio y ganó el 57% de los puntos jugados con su servicio. Ambos jugadores cometieron una doble falta y Faria logró 3 aces frente a los 2 de Shelton.



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