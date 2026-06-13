Ben Shelton 2 - 1 Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a la final del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al checo Jiri Lehecka por 2-1 sets (6-7, 7-6, 7-6) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 52 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tiebreak, donde Jiri Lehecka se impuso 7-6. En el segundo set, nuevamente se llegó a un tiebreak después de que ambos jugadores mantuvieran sus servicios, y esta vez Ben Shelton ganó el tiebreak 7-6. El tercer set fue más disputado, con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro en varias ocasiones. Finalmente, Ben Shelton ganó el tiebreak 7-6 para llevarse el set y el partido. En términos de estadísticas de servicio, Ben Shelton tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio, ganando el 70% de los puntos con su primer saque y el 25% con su segundo. Además, logró 21 aces y cometió 2 dobles faltas. Por otro lado, Jiri Lehecka tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, ganando el 72% de los puntos con su primer saque y el 24% con su segundo, con 17 aces y también 2 dobles faltas.



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