Ben Shelton 2 - 0 Lorenzo Sonego: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los octavos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al italiano Lorenzo Sonego por 7-5, 6-3 en 1 hora y 22 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró romper el servicio de Sonego en el sexto juego, aunque Sonego recuperó el break en el séptimo juego. Finalmente, Shelton volvió a romper el servicio en el duodécimo juego para llevarse el set por 7-5. En el segundo set, Shelton consiguió un break crucial en el sexto juego y mantuvo su servicio para cerrar el partido con un 6-3. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Shelton tuvo un porcentaje de primeros servicios del 65% y ganó el 74% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 5 aces y cometió 5 dobles faltas en todo el partido.



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