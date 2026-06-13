Ben Shelton 2 - 1 Sho Shimabukuro: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a las semifinales del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al japonés Sho Shimabukuro por 4-6, 6-3, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 8 minutos. En el primer set, Sho Shimabukuro logró romper el servicio de Ben Shelton en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el set a su favor con un marcador de 6-4. En el segundo set, Ben Shelton respondió con un break crucial en el sexto juego, llevándose el set 6-3. En el tercer y decisivo set, Shelton consiguió un break en el noveno juego, asegurando la victoria al mantener su servicio en el siguiente juego para un marcador final de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Ben Shelton tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio y ganó el 76% de los puntos jugados con su servicio a lo largo del partido. Sho Shimabukuro, por su parte, tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio y ganó el 68% de los puntos jugados con su servicio.



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