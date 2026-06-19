Ben Shelton 1 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a las semifinales del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a su compatriota Ben Shelton por 6-7, 7-6, 7-6 en 2 horas y 45 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al tiebreak, donde Ben Shelton se impuso 7-5. En el segundo set, nuevamente ninguno de los dos jugadores logró romper el servicio del otro, llevando el set a un tiebreak que Taylor Fritz ganó 10-8. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron múltiples breaks, pero finalmente Taylor Fritz se llevó el set en el tiebreak por 7-3. Taylor Fritz mostró una sólida actuación en el servicio, con un 78% de efectividad en el primer servicio y 24 aces a lo largo del partido. Ben Shelton, por su parte, logró un 66% de efectividad en su primer servicio y 15 aces.



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