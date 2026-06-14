Ben Shelton 2 - 1 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton se ha proclamado campeón del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en hierba, tras ganar al también estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 2-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 50 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró un 'break' crucial en el tercer juego, manteniendo su servicio en todos los juegos siguientes para llevarse el set 6-4. Taylor Fritz respondió en el segundo set con un 'break' temprano en el segundo juego, lo que le permitió ganar el set 6-2 sin conceder su servicio. En el set decisivo, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, donde Shelton logró un 'break' decisivo y cerró el partido ganando su servicio en el décimo juego. En cuanto a las estadísticas de saque de Ben Shelton, logró un 70% de primeros servicios, ganando el 74% de los puntos con su primer servicio y el 41% con su segundo. Además, cometió 4 dobles faltas y consiguió 9 aces a lo largo del partido.



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