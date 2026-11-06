Ben Shelton 2 - 1 Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de noviembre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a las semifinales del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al también estadounidense Tommy Paul por 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 48 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró un crucial break en el décimo juego para llevarse el set por 6-4. En el segundo set, Tommy Paul rompió el servicio de Shelton en el primer juego y mantuvo su ventaja para ganar el set 6-4. En el tercer set, Shelton consiguió un break en el cuarto juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-3. Estadísticas destacadas de Ben Shelton incluyen un 82% de efectividad en el primer servicio, 11 aces y solo 1 doble falta en todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



