Ben Shelton 2 - 0 Zhizhen Zhang: resumen y estadísticas del partido de US Men's Clay Court Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de abril de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los cuartos de final del torneo US Men's tierra batida Court Championships, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al chino Zhizhen Zhang con un resultado de 7-6, 7-6 en 2 horas y 1 minuto. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios sin conceder ningún break, llevándolos a un tie-break donde Ben Shelton se impuso 7-5. En el segundo set, la dinámica se mantuvo similar, con ambos jugadores asegurando sus servicios y nuevamente decidiendo el set en un tie-break, que Shelton ganó 7-3. Ben Shelton mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 72% de primeros servicios y ganando el 74% de los puntos jugados con su saque. Además, acumuló un total de 21 aces durante el partido.



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