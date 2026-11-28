Resultados de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Rayo ha ganado este sábado por 0-1 al Betis en el Estadio de La Cartuja, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar una de sus oportunidades más claras. El encuentro se mantuvo igualado durante la primera mitad, con ambos equipos buscando el gol, pero sin éxito. Fue en el minuto 72 cuando Jorge de Frutos, tras una asistencia de Isi Palazon, logró romper el empate y darle la victoria al conjunto madrileño. A pesar de que el Betis tuvo mayor posesión del balón con un 54%, y generó más ataques peligrosos, no logró concretar sus oportunidades. En el aspecto defensivo, el Rayo mostró solidez, destacando la actuación de Emil Audero bajo los palos con cinco paradas.
Con esta victoria, el Rayo suma tres puntos más, alcanzando los 18 puntos en la clasificación y situándose en la décima posición. Por su parte, el Betis se mantiene con 27 puntos en la cuarta posición, aún en puestos de clasificación para la Champions, aunque con un partido más jugado que sus inmediatos perseguidores. El encuentro no tuvo incidencias destacadas en el VAR, y se desarrolló sin expulsiones, aunque hubo varias tarjetas amarillas, siendo el Betis el equipo más amonestado. Jorge de Frutos fue el jugador más participativo en ataque para el Rayo, siendo decisivo con su gol.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL BETIS 0 - RAYO VALLECANO 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Junior Firpo (Francisco Garcia, min.46), Hector Bellerin (Aitor Ruibal, min.63); Pablo Fornals (Nelson Deossa, min.79), Antony (Jose Antonio Morante, min.63), Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Juan Hernandez (Troy Parrott, min.63).
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Adria Pedrosa; Isi Palazon (Pedro Diaz, min.73), Unai Lopez, Jorge de Frutos, Gnangoro Bouare (Oscar Valentin, min.87), Alvaro Garcia (Giorgi Tsitaishvili, min.65), Sergio Camello (Randy Nteka, min.73).
-GOLES
0-1, min.72: Jorge de Frutos (Isi Palazon) .
-ÁRBITRO
Luis Bestard, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Carlos Martinez, en el VAR: Guillermo Cuadra y Juan Luis Pulido. Amonestó a Junior Firpo (min.45), Isco (min.67), Abdessamad Ezzalzouli (min.78), Nelson Deossa (min.86), por parte de REAL BETIS. Amonestó a Sergio Camello (min.19), Unai Lopez (min.75), por parte de RAYO VALLECANO.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio de La Cartuja televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Betis
| Rayo Vallecano
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 8
|Remates
| 13
| 12
|Corners
| 9
| 2
|Faltas
| 10
| 14
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 116
| 87
|Ataques Peligrosos
| 80
| 41
|Centros
| 11
| 5
|Saques de Banda
| 28
| 20
|Saques de Portería
| 5
| 7
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 16
| 12
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 2
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 13
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 14
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 13
|6
| Conference League
| Racing
| 20
| 14
|13
| Permanencia
| Rayo
| 15
| 13
|18
| Descenso
| Getafe
| 12
| 13
|19
| Descenso
| Elche
| 11
| 13
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 13
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-1
| Rayo
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|22/12/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-1
| Rayo
|24/11/2026
| Champions
| Slovan Bratislava
| 0-2
| Betis
|21/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Betis
|08/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-2
| Betis
|04/11/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-1
| Betis
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/11/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-1
| Rayo
|21/11/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Valencia
|08/11/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Rayo
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
Próximos partidos de Betis
|Fecha
| Competición
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