Borussia Dortmund 2 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Borussia Dortmund 2 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Borussia Dortmund ha ganado este miércoles por 2-1 al Betis en el Signal Iduna Park, en un partido que se mantuvo sin goles hasta el descanso. Los alemanes tomaron la delantera en el minuto 49 con un gol de Fabio Silva, quien fue uno de los jugadores más participativos en ataque para el Dortmund. El equipo español logró empatar momentáneamente en el minuto 67 gracias a un tanto de Aitor Ruibal, asistido por Abdessamad Ezzalzouli. Sin embargo, la alegría de los visitantes duró poco, ya que Konstantinos Karetsas devolvió la ventaja al Dortmund en el minuto 72, sellando el marcador final. A pesar de que el Betis tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón, el conjunto alemán fue más efectivo en sus ataques, generando más remates y ataques peligrosos.
El partido también estuvo marcado por una revisión del VAR en el minuto 14, que no alteró la decisión inicial del árbitro. Ambos equipos recibieron varias amonestaciones, pero no hubo expulsiones. La actuación de Fabio Silva fue destacada, siendo clave en la ofensiva del Dortmund. A pesar de los esfuerzos del Betis, especialmente en el tramo final del partido, no lograron revertir el resultado adverso. Este triunfo permite al Borussia Dortmund seguir en la lucha por los puestos de clasificación a las fases finales del torneo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND 2 - REAL BETIS 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini (Joane Gadou, min.75); Joey Veerman, Julian Ryerson (Maximilian Beier, min.75), Felix Nmecha (Carney Chukwuemeka, min.75), Fabio Silva (Ethan Nwaneri, min.90+1), Daniel Svensson, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy (Konstantinos Karetsas, min.34).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez (Francisco Garcia, min.70); Facundo Bernal (Marc Roca, min.79), Abdessamad Ezzalzouli, Antony (Isco, min.63), Dani Ceballos (Aitor Ruibal, min.63), Nelson Deossa, Troy Parrott (Jose Antonio Morante, min.79).
-GOLES
1-0, min.49: Fabio Silva.
1-1, min.67: Aitor Ruibal (Abdessamad Ezzalzouli) .
2-1, min.72: Konstantinos Karetsas (Fabio Silva) .
-ÁRBITRO
Serdar Gozubuyuk, asistido en las bandas por Patrick Inia y Rogier Honig, en el VAR: Dennis Higler y Tomasz Kwiatkowski. Amonestó a Julian Ryerson (min.38), Ramy Bensebaini (min.45+4), Joey Veerman (min.78), Jobe Bellingham (min.79), por parte de BORUSSIA DORTMUND. Amonestó a Natan (min.44), Valentin Gomez (min.64), Angel Ortiz (min.88), Isco (min.90+3), por parte de REAL BETIS.
-INCIDENCIAS VAR
Min.14: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Betis.
Min.15: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
-ESTADIO
Signal Iduna Park
Estadísticas del partido
|Estadística
| Borussia Dortmund
| Real Betis
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 6
|Remates
| 19
| 11
|Pases Totales
| 463
| 413
|Corners
| 2
| 5
|Faltas
| 15
| 13
|Posesión
| 49%
| 51%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 1
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 105
| 82
|Ataques Peligrosos
| 68
| 28
|Centros
| 19
| 18
|Saques de Banda
| 19
| 17
|Saques de Portería
| 10
| 10
|Tratamientos
| 3
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 19
|Paradas
| 3
| 6
|Contra Golpes
| 4
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 12
| 4
|2
| Real Madrid
| 12
| 4
|3
| Arsenal
| 10
| 4
|4
| Como
| 9
| 4
|5
| Barcelona
| 9
| 4
|6
| Aston Villa
| 9
| 4
|7
| Manchester City
| 9
| 4
|8
| Liverpool
| 9
| 4
|9
| Club Brugge
| 9
| 4
|10
| Sporting CP
| 9
| 4
|11
| Real Betis
| 9
| 4
|12
| Borussia Dortmund
| 9
| 4
|13
| Bayern Munich
| 8
| 4
|14
| VfB Stuttgart
| 7
| 4
|15
| Inter
| 6
| 4
|16
| LASK
| 6
| 4
|17
| Manchester United
| 6
| 4
|18
| Galatasaray
| 6
| 4
|19
| Fenerbahce
| 5
| 4
|20
| Roma
| 4
| 4
|21
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 4
|22
| Viking
| 4
| 4
|23
| Atlético de Madrid
| 4
| 4
|24
| PSV Eindhoven
| 4
| 4
|25
| Bodo/Glimt
| 4
| 4
|26
| Oporto
| 3
| 4
|27
| Napoles
| 3
| 4
|28
| Villareal
| 3
| 4
|29
| Leipzig
| 3
| 4
|29
| AEK Athenas
| 3
| 4
|31
| Sabah FK
| 3
| 4
|32
| Feyenoord
| 3
| 4
|33
| Lens
| 3
| 4
|34
| Slavia Prague
| 1
| 4
|35
| Lille
| 1
| 4
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 4
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2026
| Champions League
| Borussia Dortmund
| 2-1
| Betis
Últimos Resultados de Borussia Dortmund
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-1
| Betis
|20/10/2026
| Champions
| Sabah FK
| 1-2
| Borussia Dortmund
|14/10/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 1-0
| Borussia Dortmund
|08/09/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-2
| Villarreal
|25/02/2026
| Champions
| Atalanta
| 4-1
| Borussia Dortmund
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-1
| Betis
|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|21/10/2026
| Champions
| Betis
| 1-0
| Feyenoord
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
Próximos partidos de Borussia Dortmund
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/11/2026 21:00
| Champions
| Arsenal
| Borussia Dortmund
|09/12/2026 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Inter
|19/01/2027 21:00
| Champions
| Aston Villa
| Borussia Dortmund
Próximos partidos de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/11/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Betis
|21/11/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Betis
|24/11/2026 21:00
| Champions
| Slovan Bratislava
| Betis