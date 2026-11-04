Borussia Dortmund 2 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Borussia Dortmund 2 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions
Borussia Dortmund 2 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 23:02
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Borussia Dortmund ha ganado este miércoles por 2-1 al Betis en el Signal Iduna Park, en un partido que se mantuvo sin goles hasta el descanso. Los alemanes tomaron la delantera en el minuto 49 con un gol de Fabio Silva, quien fue uno de los jugadores más participativos en ataque para el Dortmund. El equipo español logró empatar momentáneamente en el minuto 67 gracias a un tanto de Aitor Ruibal, asistido por Abdessamad Ezzalzouli. Sin embargo, la alegría de los visitantes duró poco, ya que Konstantinos Karetsas devolvió la ventaja al Dortmund en el minuto 72, sellando el marcador final. A pesar de que el Betis tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón, el conjunto alemán fue más efectivo en sus ataques, generando más remates y ataques peligrosos.

El partido también estuvo marcado por una revisión del VAR en el minuto 14, que no alteró la decisión inicial del árbitro. Ambos equipos recibieron varias amonestaciones, pero no hubo expulsiones. La actuación de Fabio Silva fue destacada, siendo clave en la ofensiva del Dortmund. A pesar de los esfuerzos del Betis, especialmente en el tramo final del partido, no lograron revertir el resultado adverso. Este triunfo permite al Borussia Dortmund seguir en la lucha por los puestos de clasificación a las fases finales del torneo.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND 2 - REAL BETIS 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini (Joane Gadou, min.75); Joey Veerman, Julian Ryerson (Maximilian Beier, min.75), Felix Nmecha (Carney Chukwuemeka, min.75), Fabio Silva (Ethan Nwaneri, min.90+1), Daniel Svensson, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy (Konstantinos Karetsas, min.34).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez (Francisco Garcia, min.70); Facundo Bernal (Marc Roca, min.79), Abdessamad Ezzalzouli, Antony (Isco, min.63), Dani Ceballos (Aitor Ruibal, min.63), Nelson Deossa, Troy Parrott (Jose Antonio Morante, min.79).

-GOLES

1-0, min.49: Fabio Silva.
1-1, min.67: Aitor Ruibal (Abdessamad Ezzalzouli) .
2-1, min.72: Konstantinos Karetsas (Fabio Silva) .

-ÁRBITRO

Serdar Gozubuyuk, asistido en las bandas por Patrick Inia y Rogier Honig, en el VAR: Dennis Higler y Tomasz Kwiatkowski. Amonestó a Julian Ryerson (min.38), Ramy Bensebaini (min.45+4), Joey Veerman (min.78), Jobe Bellingham (min.79), por parte de BORUSSIA DORTMUND. Amonestó a Natan (min.44), Valentin Gomez (min.64), Angel Ortiz (min.88), Isco (min.90+3), por parte de REAL BETIS.

-INCIDENCIAS VAR

Min.14: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Betis.
Min.15: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

-ESTADIO

Signal Iduna Park

Estadísticas del partido

Estadística Borussia Dortmund Real Betis
Goles 2 1
Remates Fuera 6 6
Remates 19 11
Pases Totales 463 413
Corners 2 5
Faltas 15 13
Posesión 49% 51%
Tiros Bloqueados 5 1
Fueras de Juego 4 2
Tarjetas Amarillas 4 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 105 82
Ataques Peligrosos 68 28
Centros 19 18
Saques de Banda 19 17
Saques de Portería 10 10
Tratamientos 3 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 19
Paradas 3 6
Contra Golpes 4 3

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 12 4
2 Real Madrid 12 4
3 Arsenal 10 4
4 Como 9 4
5 Barcelona 9 4
6 Aston Villa 9 4
7 Manchester City 9 4
8 Liverpool 9 4
9 Club Brugge 9 4
10 Sporting CP 9 4
11 Real Betis 9 4
12 Borussia Dortmund 9 4
13 Bayern Munich 8 4
14 VfB Stuttgart 7 4
15 Inter 6 4
16 LASK 6 4
17 Manchester United 6 4
18 Galatasaray 6 4
19 Fenerbahce 5 4
20 Roma 4 4
21 Shakhtar Donetsk 4 4
22 Viking 4 4
23 Atlético de Madrid 4 4
24 PSV Eindhoven 4 4
25 Bodo/Glimt 4 4
26 Oporto 3 4
27 Napoles 3 4
28 Villareal 3 4
29 Leipzig 3 4
29 AEK Athenas 3 4
31 Sabah FK 3 4
32 Feyenoord 3 4
33 Lens 3 4
34 Slavia Prague 1 4
35 Lille 1 4
36 Slovan Bratislava 0 4

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/11/2026 Champions League Borussia Dortmund 2-1 Betis

Últimos Resultados de Borussia Dortmund

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/11/2026 Champions Borussia Dortmund 2-1 Betis
20/10/2026 Champions Sabah FK 1-2 Borussia Dortmund
14/10/2026 Champions Bodoe/Glimt 1-0 Borussia Dortmund
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
25/02/2026 Champions Atalanta 4-1 Borussia Dortmund

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/11/2026 Champions Borussia Dortmund 2-1 Betis
31/10/2026 LaLiga Betis 2-1 Malaga
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
21/10/2026 Champions Betis 1-0 Feyenoord
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona

Próximos partidos de Borussia Dortmund

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/11/2026 21:00 Champions Arsenal Borussia Dortmund
09/12/2026 21:00 Champions Borussia Dortmund Inter
19/01/2027 21:00 Champions Aston Villa Borussia Dortmund

Próximos partidos de Betis

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
08/11/2026 14:00 LaLiga Elche Betis
21/11/2026 18:30 LaLiga Sevilla Betis
24/11/2026 21:00 Champions Slovan Bratislava Betis
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