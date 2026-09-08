Borussia Dortmund 3 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Borussia Dortmund 3 - 2 Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Borussia Dortmund 3 - 2 Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions- EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 8 septiembre 2026 23:33
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Madrid, 8 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Borussia Dortmund ha ganado este martes al Villarreal por 3-2 en un emocionante partido de la Champions disputado en el Signal Iduna Park. El encuentro comenzó con un gol en propia puerta de Renato Veiga en el minuto 53, dando la ventaja inicial al conjunto alemán. Villarreal igualó el marcador en el minuto 66 gracias a Santiago Mourino. Sin embargo, Serhou Guirassy se convirtió en el protagonista del encuentro al marcar dos goles para el Borussia, uno de ellos de penalti en el minuto 85, tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. En el tiempo de descuento, Guirassy anotó en propia puerta, cerrando el marcador en 3-2. Borussia Dortmund mostró mayor iniciativa en el juego, con un dominio en posesión y más remates, destacando la actuación de Guirassy en el ataque.

Goleadores en orden cronológico: Renato Veiga '53 (PP), Santiago Mourino '66, Serhou Guirassy '80, Serhou Guirassy '85 (P), Serhou Guirassy '90 (+3) (PP).

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND 3 - VILLAREAL 2 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton, Daniel Svensson; Julian Ryerson, Joey Veerman, Felix Nmecha (Fabio Silva, min.75), Maximilian Beier (Kaua Prates, min.82), Konstantinos Karetsas (Ethan Nwaneri, min.27), Marcel Sabitzer (Jobe Bellingham, min.75), Serhou Guirassy.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro (Gerard Moreno, min.83), Renato Veiga, Sergi Cardona (Alex Freeman, min.46); Santi Comesana, Pape Gueye, Tajon Buchanan (Alassane Diatta, min.75), Nathan Saliba (Nicolas Pepe, min.59), Tani Oluwaseyi (Alberto Moleiro, min.59), Georges Mikautadze.

-GOLES

1-0, min.53: Renato Veiga (pp).
1-1, min.66: Santiago Mourino (Georges Mikautadze) .
2-1, min.80: Serhou Guirassy (Fabio Silva) .
3-1, min.85: Serhou Guirassy, de penalti.
3-2, min.90(+3): Serhou Guirassy (pp).
Gol en propia puerta Renato Veiga en el minuto 53 . Gol en propia puerta Serhou Guirassy en el minuto 90 (+3).

-ÁRBITRO

Simone Sozza, asistido en las bandas por Davide Imperiale y Giovanni Baccini, en el VAR: Daniele Chiffi y Marco Di Bello. Amonestó a Waldemar Anton (min.38), por parte de BORUSSIA DORTMUND. Amonestó a Pau Navarro (min.38), Sergi Cardona (min.42), Santiago Mourino (min.84), por parte de VILLAREAL.

-INCIDENCIAS VAR

Min.84: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Borussia Dortmund.
Min.85: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Borussia Dortmund!

-ESTADIO

Signal Iduna Park (77.500 espectadores)

Estadísticas del partido

Estadística Borussia Dortmund Villareal
Goles 3 2
Remates Fuera 5 3
Remates 17 13
Pases Totales 535 486
Corners 9 7
Faltas 15 10
Posesión 53% 47%
Tiros Bloqueados 6 3
Fueras de Juego 1 3
Tarjetas Amarillas 1 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 115 73
Ataques Peligrosos 67 25
Centros 14 8
Saques de Banda 21 11
Saques de Portería 3 8
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 13 16
Paradas 6 4
Contra Golpes 3 1

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Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Manchester City 3 1
2 Aston Villa 3 1
2 Real Betis 3 1
4 Borussia Dortmund 3 1
5 Real Madrid 3 1
6 AEK Athens 3 1
7 Sporting CP 0 0
7 Shakhtar Donetsk 0 0
7 Bayern Munich 0 0
7 Arsenal 0 0
7 Paris Saint-Germain 0 0
7 SSC Napoli 0 0
7 Atlético de Madrid 0 0
7 Como 0 0
7 Feyenoord 0 0
7 Manchester United 0 0
7 VfB Stuttgart 0 0
7 RB Leipzig 0 0
7 Sabah FK 0 0
7 Slavia Prague 0 0
7 Fenerbahce 0 0
7 Roma 0 0
7 Liverpool 0 0
7 PSV Eindhoven 0 0
7 Galatasaray 0 0
7 Slovan Bratislava 0 0
7 Barcelona 0 0
7 Lens 0 0
7 Viking 0 0
7 Bodo/Glimt 0 0
31 Villareal 0 1
32 Lille 0 1
32 Club Brugge 0 1
34 Inter 0 1
35 LASK 0 1
36 FC Porto 0 1

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions League Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
25/11/2025 Champions League Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

Últimos Resultados de Borussia Dortmund

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
25/02/2026 Champions Atalanta 4-1 Borussia Dortmund
17/02/2026 Champions Borussia Dortmund 2-0 Atalanta
28/01/2026 Champions Borussia Dortmund 0-2 Inter
20/01/2026 Champions Tottenham Hotspur 2-0 Borussia Dortmund

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
16/08/2026 LaLiga Racing 2-2 Villarreal

Próximos partidos de Borussia Dortmund

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/10/2026 21:00 Champions Bodoe/Glimt Borussia Dortmund
20/10/2026 18:45 Champions Sabah FK Borussia Dortmund
04/11/2026 21:00 Champions Borussia Dortmund Betis

Próximos partidos de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/09/2026 21:00 LaLiga Villarreal Betis
17/09/2026 21:30 LaLiga Malaga Villarreal
20/09/2026 18:30 LaLiga Villarreal Levante
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