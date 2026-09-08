Borussia Dortmund 3 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 8 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Borussia Dortmund ha ganado este martes al Villarreal por 3-2 en un emocionante partido de la Champions disputado en el Signal Iduna Park. El encuentro comenzó con un gol en propia puerta de Renato Veiga en el minuto 53, dando la ventaja inicial al conjunto alemán. Villarreal igualó el marcador en el minuto 66 gracias a Santiago Mourino. Sin embargo, Serhou Guirassy se convirtió en el protagonista del encuentro al marcar dos goles para el Borussia, uno de ellos de penalti en el minuto 85, tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. En el tiempo de descuento, Guirassy anotó en propia puerta, cerrando el marcador en 3-2. Borussia Dortmund mostró mayor iniciativa en el juego, con un dominio en posesión y más remates, destacando la actuación de Guirassy en el ataque.
Goleadores en orden cronológico: Renato Veiga '53 (PP), Santiago Mourino '66, Serhou Guirassy '80, Serhou Guirassy '85 (P), Serhou Guirassy '90 (+3) (PP).
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND 3 - VILLAREAL 2 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Joane Gadou, Waldemar Anton, Daniel Svensson; Julian Ryerson, Joey Veerman, Felix Nmecha (Fabio Silva, min.75), Maximilian Beier (Kaua Prates, min.82), Konstantinos Karetsas (Ethan Nwaneri, min.27), Marcel Sabitzer (Jobe Bellingham, min.75), Serhou Guirassy.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro (Gerard Moreno, min.83), Renato Veiga, Sergi Cardona (Alex Freeman, min.46); Santi Comesana, Pape Gueye, Tajon Buchanan (Alassane Diatta, min.75), Nathan Saliba (Nicolas Pepe, min.59), Tani Oluwaseyi (Alberto Moleiro, min.59), Georges Mikautadze.
-GOLES
1-0, min.53: Renato Veiga (pp).
1-1, min.66: Santiago Mourino (Georges Mikautadze) .
2-1, min.80: Serhou Guirassy (Fabio Silva) .
3-1, min.85: Serhou Guirassy, de penalti.
3-2, min.90(+3): Serhou Guirassy (pp).
Gol en propia puerta Renato Veiga en el minuto 53 . Gol en propia puerta Serhou Guirassy en el minuto 90 (+3).
-ÁRBITRO
Simone Sozza, asistido en las bandas por Davide Imperiale y Giovanni Baccini, en el VAR: Daniele Chiffi y Marco Di Bello. Amonestó a Waldemar Anton (min.38), por parte de BORUSSIA DORTMUND. Amonestó a Pau Navarro (min.38), Sergi Cardona (min.42), Santiago Mourino (min.84), por parte de VILLAREAL.
-INCIDENCIAS VAR
Min.84: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Borussia Dortmund.
Min.85: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Borussia Dortmund!
-ESTADIO
Signal Iduna Park (77.500 espectadores)
Estadísticas del partido
|Estadística
|Borussia Dortmund
|Villareal
|Goles
|3
|2
|Remates Fuera
|5
|3
|Remates
|17
|13
|Pases Totales
|535
|486
|Corners
|9
|7
|Faltas
|15
|10
|Posesión
|53%
|47%
|Tiros Bloqueados
|6
|3
|Fueras de Juego
|1
|3
|Tarjetas Amarillas
|1
|3
|Tarjetas Rojas
|0
|0
|Asistencias
|1
|1
|Ataques
|115
|73
|Ataques Peligrosos
|67
|25
|Centros
|14
|8
|Saques de Banda
|21
|11
|Saques de Portería
|3
|8
|Tratamientos
|2
|0
|Sustituciones
|5
|5
|Tiros de Falta
|13
|16
|Paradas
|6
|4
|Contra Golpes
|3
|1
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Clasificación Actual
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos Jugados
|1
|Manchester City
|3
|1
|2
|Aston Villa
|3
|1
|2
|Real Betis
|3
|1
|4
|Borussia Dortmund
|3
|1
|5
|Real Madrid
|3
|1
|6
|AEK Athens
|3
|1
|7
|Sporting CP
|0
|0
|7
|Shakhtar Donetsk
|0
|0
|7
|Bayern Munich
|0
|0
|7
|Arsenal
|0
|0
|7
|Paris Saint-Germain
|0
|0
|7
|SSC Napoli
|0
|0
|7
|Atlético de Madrid
|0
|0
|7
|Como
|0
|0
|7
|Feyenoord
|0
|0
|7
|Manchester United
|0
|0
|7
|VfB Stuttgart
|0
|0
|7
|RB Leipzig
|0
|0
|7
|Sabah FK
|0
|0
|7
|Slavia Prague
|0
|0
|7
|Fenerbahce
|0
|0
|7
|Roma
|0
|0
|7
|Liverpool
|0
|0
|7
|PSV Eindhoven
|0
|0
|7
|Galatasaray
|0
|0
|7
|Slovan Bratislava
|0
|0
|7
|Barcelona
|0
|0
|7
|Lens
|0
|0
|7
|Viking
|0
|0
|7
|Bodo/Glimt
|0
|0
|31
|Villareal
|0
|1
|32
|Lille
|0
|1
|32
|Club Brugge
|0
|1
|34
|Inter
|0
|1
|35
|LASK
|0
|1
|36
|FC Porto
|0
|1
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|08/09/2026
|Champions League
|Borussia Dortmund
|3-2
|Villarreal
|25/11/2025
|Champions League
|Borussia Dortmund
|4-0
|Villarreal
Últimos Resultados de Borussia Dortmund
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|08/09/2026
|Champions
|Borussia Dortmund
|3-2
|Villarreal
|25/02/2026
|Champions
|Atalanta
|4-1
|Borussia Dortmund
|17/02/2026
|Champions
|Borussia Dortmund
|2-0
|Atalanta
|28/01/2026
|Champions
|Borussia Dortmund
|0-2
|Inter
|20/01/2026
|Champions
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Borussia Dortmund
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|08/09/2026
|Champions
|Borussia Dortmund
|3-2
|Villarreal
|05/09/2026
|LaLiga
|Villarreal
|2-3
|Deportivo
|28/08/2026
|LaLiga
|Alavés
|1-0
|Villarreal
|23/08/2026
|LaLiga
|Atlético
|2-2
|Villarreal
|16/08/2026
|LaLiga
|Racing
|2-2
|Villarreal
Próximos partidos de Borussia Dortmund
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|EquipoVisitante
|14/10/2026 21:00
|Champions
|Bodoe/Glimt
|Borussia Dortmund
|20/10/2026 18:45
|Champions
|Sabah FK
|Borussia Dortmund
|04/11/2026 21:00
|Champions
|Borussia Dortmund
|Betis
Próximos partidos de Villareal
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|EquipoVisitante
|14/09/2026 21:00
|LaLiga
|Villarreal
|Betis
|17/09/2026 21:30
|LaLiga
|Malaga
|Villarreal
|20/09/2026 18:30
|LaLiga
|Villarreal
|Levante