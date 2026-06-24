Bosnia y Herzegovina 3 - 1 Qatar | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Bosnia y Herzegovina 3 - 1 Qatar: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

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La selección de Bosnia y Herzegovina se impuso este miércoles por 3-1 a Qatar en el último partido de la fase de grupos del Mundial. El encuentro, disputado en el Lumen Field, mostró a un conjunto bosnio dominante en términos de posesión y remates, con Kerim Alajbegovic abriendo el marcador en el minuto 29 tras una asistencia de Ivan Basic. Poco después, un desafortunado autogol de Mahmud Abunada aumentó la ventaja para Bosnia. Qatar recortó distancias antes del descanso con un gol de Hassan Al Haidos, asistido por Edmilson Junior. En la segunda mitad, Ermin Mahmic selló la victoria para los europeos en el minuto 80. A pesar de los esfuerzos de los qataríes, Bosnia mantuvo el control del juego, destacando la actuación ofensiva de Kerim Alajbegovic.

El partido se desarrolló sin incidentes significativos en el VAR, y ambos equipos realizaron múltiples sustituciones para intentar cambiar el ritmo del juego. Bosnia y Herzegovina mostró mayor eficacia y control, aprovechando sus oportunidades para asegurar una victoria crucial en su grupo. Los qataríes, aunque intentaron reaccionar, no lograron superar la defensa bosnia, terminando su participación en la fase de grupos con una derrota. La actuación de Mahmud Abunada fue desafortunada con el autogol, mientras que la ofensiva bosnia, liderada por Alajbegovic, fue clave para el resultado final.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BOSNIA Y HERZEGOVINA 3 - QATAR 1 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Arjan Malic (Amar Memic, min.46), Nikola Katic (Dennis Hadzikadunic, min.63), Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic (Benjamin Tahirovic, min.46), Ivan Basic, Kerim Alajbegovic (Dzenis Burnic, min.82); Ermedin Demirovic, Edin Dzeko (Ermin Mahmic, min.63).



QATAR: Mahmud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Issa Laye, Sultan Al Brake; Jassem Gaber (Abdulaziz Hatem, min.46), Ahmed Fathi (Mohamed Al Mannai, min.79), Karim Boudiaf (Almoez Ali, min.72); Edmilson Junior (Ahmed Alaaeldin, min.79), Akram Afif, Hassan Al Haidos (Ahmed Al Ganehi, min.55).



--GOLES.

1-0, min.29: Kerim Alajbegovic (Ivan Basic) .

2-0, min.34: Mahmud Abunada (pp).

2-1, min.42: Hassan Al Haidos (Edmilson Junior) .

3-1, min.80: Ermin Mahmic.

Gol en propia puerta Mahmud Abunada en el minuto 34 .





--ÁRBITRO.

Jesus Valenzuela, asistido en las bandas por Jorge Urrego y Tulio Moreno, en el VAR: Tatiana Guzman y Leodan Gonzalez. Amonestó a Ermin Mahmic (min.82), por parte de BOSNIA Y HERZEGOVINA. Amonestó a Ahmed Fathi (min.78), por parte de QATAR.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Lumen Field (66,925 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Bosnia y Herzegovina Qatar Goles 3 1 Remates Fuera 6 6 Remates 14 9 Pases Totales 511 462 Corners 5 5 Faltas 9 14 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 96 75 Ataques Peligrosos 46 33 Centros 21 19 Saques de Banda 12 15 Saques de Portería 8 9 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 10 Paradas 2 3 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Suiza 7 3 2 Clasificado Canadá 4 3 3 Tercero ¿? Bosnia y Herzegovina 4 3 4 Eliminado Qatar 1 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. B Bosnia and Herzegovina 3-1 Qatar









-Últimos Resultados de Bosnia y Herzegovina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. B Bosnia and Herzegovina 3-1 Qatar 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina









-Últimos Resultados de Qatar.

