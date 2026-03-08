Brandon Nakashima 1 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Brandon Nakashima (7-6, 7-5, 6-4) en un emocionante encuentro. El partido, que tuvo lugar en Indian Wells (USA) en el recinto Outdoor del Indian Wells Tennis Garden, se resolvió en tres sets a favor de Zverev, quien logró imponerse en los momentos clave del encuentro para asegurar su victoria. A lo largo del partido, Zverev demostró una sólida actuación en su servicio, logrando un total de 15 aces y manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados en su primer servicio. Además, el alemán fue eficaz al salvar 4 de las oportunidades de quiebre que enfrentó, mostrando su capacidad para resistir la presión en situaciones críticas. Por otro lado, Nakashima, a pesar de su esfuerzo y competitividad, no pudo capitalizar las oportunidades clave, lo que finalmente inclinó el partido a favor de Zverev. El estadounidense también mostró un buen desempeño en su servicio, con 17 aces a lo largo del partido, pero no fue suficiente para superar a su rival en los momentos decisivos. Con esta victoria, Zverev avanza a la siguiente ronda del torneo, donde se enfrentará a nuevos desafíos en su búsqueda por seguir avanzando en uno de los eventos más prestigiosos del circuito ATP.



