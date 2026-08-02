Brandon Nakashima 1 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a la final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a su compatriota Brandon Nakashima por 6-3, 3-6, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 49 minutos. En el primer set, Taylor Fritz logró un break crucial en el octavo juego, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Brandon Nakashima respondió rompiendo el servicio de Fritz en el cuarto juego y manteniendo su ventaja para ganar el set 6-3. En el tercer y decisivo set, Fritz tomó el control temprano al romper el servicio de Nakashima en el segundo juego y mantuvo su servicio a lo largo del set para cerrar el partido con un 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Taylor Fritz tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 60% de esos puntos, y logró 13 aces a lo largo del partido. Por su parte, Brandon Nakashima tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 78% de esos puntos, y realizó 14 aces.



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