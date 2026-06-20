Brasil 3 - 0 Haití | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Brasil 3 - 0 Haití: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Brasil ha ganado este sábado por 3-0 a Haití en el partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial, disputado en el Lincoln Financial Field. La 'Canarinha' se mostró superior desde el inicio, dominando la posesión y generando más ataques peligrosos. Matheus Cunha abrió el marcador en el minuto 23 y amplió la ventaja en el 36 con una asistencia de Vinicius Junior. Antes del descanso, Vinicius Junior sentenció el encuentro en el tiempo añadido del primer tiempo, asistido por Lucas Paqueta. A pesar de los intentos de Haití, incluyendo un gol revisado por el VAR que no alteró la decisión inicial, los caribeños no lograron perforar la portería defendida por Alisson Becker.
El equipo brasileño, liderado por un activo Vinicius Junior en ataque, mantuvo el control del juego con una posesión del 56% y un total de 540 pases. Haití, aunque igualó en remates con 9, no pudo concretar sus oportunidades. El partido transcurrió sin expulsiones, aunque el equipo visitante recibió tres tarjetas amarillas. Con esta victoria, Brasil refuerza sus opciones de clasificación en el grupo, mientras que Haití deberá mejorar su rendimiento en los próximos encuentros para aspirar a avanzar en el torneo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BRASIL 3 - HAITÍ 0 (3-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes (Ederson, min.81), Lucas Paqueta (Gabriel Martinelli, min.64); Raphinha (Rayan, min.40), Matheus Cunha (Endrick, min.64), Vinicius Junior (Danilo, min.81).
HAITÍ: Johny Placide; Carlens Arcus (Dominique Simon, min.46), Jean-Kevin Duverne, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience; Josue Casimir (Don Deedson Louicius, min.62), Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde (Derrick Etienne, min.81), Ruben Providence (Lenny Joseph, min.71), Frantzdy Pierrot (Wilson Isidor, min.46).
--GOLES.
1-0, min.23: Matheus Cunha.
2-0, min.36: Matheus Cunha (Vinicius Junior) .
3-0, min.45(+3): Vinicius Junior (Lucas Paqueta) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Diego Sanchez, en el VAR: Carlos del Cerro y Willy Delajod. Amonestó a Douglas Santos (min.65), por parte de BRASIL. Amonestó a Carlens Arcus (min.4), Frantzdy Pierrot (min.45+4), Danley Jean Jacques (min.72), por parte de HAITÍ.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.63: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Haití.
Min.64: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
--ESTADIO.
Lincoln Financial Field (68,324 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Brasil
| Haití
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 5
|Remates
| 9
| 9
|Pases Totales
| 540
| 402
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 13
| 15
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 1
|Fueras de Juego
| 8
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 102
| 94
|Ataques Peligrosos
| 40
| 22
|Centros
| 12
| 12
|Saques de Banda
| 20
| 14
|Saques de Portería
| 5
| 5
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 21
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 4
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Brasil
| 4
| 2
|2
| Clasificado
| Marruecos
| 4
| 2
|3
| Tercero ¿?
| Escocia
| 3
| 2
|4
| Eliminado
| Haití
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 3-0
| Haiti
-Últimos Resultados de Brasil.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 3-0
| Haiti
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 1-1
| Morocco
-Últimos Resultados de Haití.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 3-0
| Haiti
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Haiti
| 0-1
| Scotland
-Próximos partidos de Brasil.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/06/2026 00:00
| World Cup Grp. C
| Scotland
| Brazil
-Próximos partidos de Haití.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/06/2026 00:00
| World Cup Grp. C
| Morocco
| Haiti