Brasil 1 - 2 Noruega | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Brasil 1 - 2 Noruega: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de julio de 2026.

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Brasil ha perdido este martes por 1-2 ante Noruega en un disputado encuentro de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el New York/New Jersey Stadium. El equipo nórdico, liderado por un Erling Haaland en estado de gracia, se impuso gracias a sus dos tantos en la segunda mitad. El delantero noruego abrió el marcador en el minuto 79, aprovechando una asistencia de Andreas Schjelderup. Brasil, que tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador con un penalti fallado por Bruno Guimaraes en el minuto 14, logró empatar en el tiempo de descuento con un penalti convertido por Neymar en el 90+10. Sin embargo, la alegría fue efímera para la 'Canarinha', ya que Haaland volvió a aparecer en el minuto 90 para sellar la victoria de su equipo. A pesar de tener menos posesión y remates que los brasileños, Noruega fue más eficaz en ataque, con Haaland como figura destacada.

El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 11, que tras revisión, otorgó un penalti a Brasil, aunque no fue aprovechado por Guimaraes. La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, mostró un juego ofensivo, pero no logró materializar sus oportunidades. Noruega, con una posesión del 67%, supo gestionar el partido y aprovechar sus ocasiones, destacando el papel de Haaland como el jugador más participativo en ataque. La derrota deja a Brasil eliminado del torneo, mientras que Noruega avanza a la siguiente ronda. El árbitro Ismail Elfath amonestó a Neymar en el tiempo añadido, en un partido que contó con la presencia de 80,663 espectadores.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BRASIL 1 - NORUEGA 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Gabriel Martinelli (Danilo, min.67), Bruno Guimaraes (Ederson, min.79); Rayan (Neymar, min.67), Matheus Cunha (Endrick, min.58), Vinicius Junior.



NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson (Fredrik Aursnes, min.63), Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe (Leo Oestigard, min.90+5); Sander Berge, Martin Oedegaard, Patrick Berg; Alexander Soerloth (Oscar Bobb, min.46), Erling Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, min.46).



--GOLES.

0-1, min.79: Erling Haaland (Andreas Schjelderup) .

1-1, min.90(+10): Neymar, de penalti.

1-2, min.90: Erling Haaland (Andreas Schjelderup) .

Penalty fallado por Bruno Guimaraes de Brazil en el minuto 14 .





--ÁRBITRO.

Ismail Elfath, asistido en las bandas por Corey Parker y Kyle Atkins, en el VAR: Tatiana Guzman y Leodan Gonzalez. Amonestó a Neymar (min.90+6), por parte de BRASIL. por parte de NORUEGA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.11: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Brasil.



Min.12: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Brasil.





--ESTADIO.

New York/New Jersey Stadium (80,663 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Brasil Noruega Goles 1 2 Remates Fuera 5 3 Remates 14 9 Pases Totales 179 334 Corners 5 5 Faltas 7 6 Posesión 33% 67% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 74 124 Ataques Peligrosos 58 65 Centros 14 15 Saques de Banda 13 14 Saques de Portería 4 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 7 8 Paradas 3 3 Contra Golpes 7 9



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/07/2026 World Cup Final Stage Brazil 1-2 Norway









-Últimos Resultados de Brasil.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/07/2026 World Cup Final Stage Brazil 1-2 Norway 29/06/2026 World Cup Final Stage Brazil 2-1 Japan 25/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-3 Brazil 20/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 3-0 Haiti 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco









-Últimos Resultados de Noruega.

