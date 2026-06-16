Cameron Norrie 0 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los octavos de final del torneo HSBC Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al británico Cameron Norrie por 7-6, 6-2 en 1 hora y 31 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar a un empate 6-6, lo que llevó a un tie-break. Alejandro Davidovich Fokina ganó el tie-break 8-6. Durante este set, hubo un intercambio de breaks en los juegos 3 y 4. En el segundo set, Davidovich Fokina comenzó con un break en el primer juego y mantuvo su servicio en el segundo juego para tomar una ventaja de 2-0. Logró romper el servicio de Norrie nuevamente en el quinto juego, y aunque Norrie recuperó un break en el sexto juego, Davidovich Fokina rompió de nuevo en el séptimo juego y cerró el set manteniendo su servicio en el octavo juego, ganando 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Alejandro Davidovich Fokina tuvo un porcentaje de primer servicio del 58% y ganó el 63% de los puntos en su servicio. No cometió dobles faltas durante el partido.



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