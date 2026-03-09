Cameron Norrie 2 - 0 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista británico Cameron Norrie ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Alex de Minaur (6-4, 6-4) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Norrie y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el séptimo juego, donde Norrie logró el primer y único quiebre del set, lo que finalmente le permitió cerrarlo a su favor por 6-4. La dinámica del segundo set fue similar, con Norrie rompiendo el servicio de De Minaur en el primer juego y manteniendo su ventaja a lo largo del set para cerrarlo también por 6-4. Las estadísticas de saque de Cameron Norrie fueron clave en su victoria, manteniendo un alto porcentaje de puntos ganados tanto en su primer como en su segundo servicio, lo que le permitió no solo mantener su servicio a lo largo del partido sino también crear presión sobre el saque de su oponente, logrando quiebres cruciales en cada set para asegurar su avance a la siguiente ronda del torneo.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###