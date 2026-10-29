Cameron Norrie 1 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Erste Bank Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura, tras ganar al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 30 minutos. En el primer set, Cameron Norrie logró un break en el tercer juego, lo que le permitió ganar el set 6-4. En el segundo set, Daniil Medvedev consiguió romper el servicio de Norrie en el segundo juego, llevándose el set 6-3. El tercer set fue muy disputado, con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro en varias ocasiones. Finalmente, Medvedev ganó el set en el tie-break 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Medvedev tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, ganando el 52% de los puntos con su primer saque y el 19 de 23 puntos con su segundo saque. Además, logró 12 aces y cometió 4 dobles faltas. Por su parte, Norrie también tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, ganando el 48% de los puntos con su primer saque y 14 de 15 puntos con su segundo saque, logrando 1 ace y cometiendo 2 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



