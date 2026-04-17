Cameron Norrie 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a las semifinales del torneo de Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al británico Cameron Norrie por 6-3, 6-2 en un partido que duró 1 hora y 12 minutos. En el primer set, hubo varios quiebres de servicio. Rafael Jodar rompió el servicio de Cameron Norrie en los juegos 2, 4 y 6, mientras que Norrie logró romper el servicio de Jodar en los juegos 1 y 5. El set terminó 6-3 a favor de Jodar. En el segundo set, Jodar volvió a mostrar su dominio rompiendo el servicio de Norrie en los juegos 5 y 7, llevándose el set por 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando 25 de 33 puntos con su primer saque y 8 de 16 con su segundo saque. Además, Jodar logró 4 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.



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