Camilo Ugo Carabelli 2 - 1 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.





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# Resumen del Partido: Camilo Ugo Carabelli vs Daniel Merida Aguilar El tenista argentino **Camilo Ugo Carabelli** ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de **Wimbledon**, de categoría **Grand Slam** y que se disputa en **hierba**, tras vencer al español **Daniel Merida Aguilar** por **6-4, 6-3, 6-2, 3-0 (ret.)** en **2 horas y 10 minutos**. El partido finalizó de forma prematura debido al abandono del jugador argentino. ## Análisis por Sets **Primer Set (6-4):** Carabelli dominó el servicio con un 47% de efectividad en el primer saque, ganando 13 de 16 puntos en el primer servicio. El set se definió por los quiebres de servicio: Carabelli logró un break en el sexto juego para colocarse 4-2, mientras que Merida Aguilar consiguió dos breaks (en los juegos 9 y 10) pero no fue suficiente para evitar la pérdida del set. **Segundo Set (6-3):** Carabelli mejoró su rendimiento con un 44% de efectividad en el primer saque. El argentino fue más consistente en el juego de quiebre, ganando dos breaks (en los juegos 2 y 4) que resultaron decisivos. Merida Aguilar apenas pudo responder con un único break en el juego 7. **Tercer Set (6-2):** Carabelli alcanzó su mejor nivel con un 72% de efectividad en el primer saque. Merida Aguilar no pudo contener el ritmo del argentino, quien logró tres breaks consecutivos (en los juegos 3, 6 y 8) para cerrar el set de forma contundente. **Cuarto Set (3-0, ret.):** Merida Aguilar se vio obligado a abandonar el partido cuando el marcador indicaba 0-3 a favor de Carabelli, quien había conseguido un break en el segundo juego. ## Estadísticas Destacadas **Camilo Ugo Carabelli:** - Porcentaje de puntos ganados: 47% - Aces: 3 - Dobles faltas: 6 - Puntos ganados con primer servicio: 35 de 54 (65%) - Puntos ganados con segundo servicio: 20 de 51 (39%) - Quiebres de servicio ganados: 5 de 12 (42%) **Daniel Merida Aguilar:** - Porcentaje de puntos ganados: 53% - Aces: 13 - Dobles faltas: 5 - Puntos ganados con primer servicio: 42 de 65 (65%) - Puntos ganados con segundo servicio: 11 de 24 (46%) - Quiebres de servicio ganados: 6 de 12 (50%) A pesar de que Merida Aguilar mostró mejores estadísticas generales en puntos ganados (101 vs 91) y un mayor número de aces (13 vs 3), Carabelli fue más efectivo en los momentos críticos, especialmente en la consecución de quiebres de servicio que definieron los primeros tres sets.



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