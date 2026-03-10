Carlos Alcaraz 2 - 1 Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de marzo de 2026.





El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Rinderknech (6-7, 6-3, 6-2) en un emocionante encuentro. Durante el partido, Carlos Alcaraz demostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios y logrando importantes puntos en momentos críticos del juego. En el primer set, a pesar de los esfuerzos, Alcaraz no pudo evitar que el set se decidiera en un tie-break, donde Rinderknech se impuso. Sin embargo, Alcaraz recuperó el control en los siguientes sets, mostrando su habilidad para romper el servicio de su oponente y asegurando su victoria con un marcador final de 6-7, 6-3, 6-2. Este triunfo no solo refleja la capacidad de Alcaraz para adaptarse y superar los desafíos durante el partido, sino que también destaca su potencial como uno de los tenistas más prometedores del circuito. Avanzando a los octavos de final, Alcaraz continúa su camino en el BNP Paribas Open, buscando seguir avanzando en el torneo y demostrar su valía en la élite del tenis mundial.



