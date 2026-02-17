Carlos Alcaraz 2 - 0 Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Qatar Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los octavos de final del torneo de Qatar Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Rinderknech (6-4, 7-6) en un partido que destacó por la solidez de Alcaraz al servicio y su habilidad para mantener la calma en los momentos críticos, especialmente durante el tiebreak del segundo set. Durante el encuentro, Alcaraz mostró un rendimiento sólido en su servicio, un factor clave que le permitió llevarse la victoria. En el primer set, logró un quiebre crucial que le dio la ventaja necesaria para adelantarse en el marcador. Mantuvo su nivel en el segundo set, donde ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tiebreak, momento en el cual Alcaraz supo imponerse para cerrar el partido. Las estadísticas de saque de Alcaraz fueron impresionantes, con un porcentaje de primer servicio del 78%, logrando ganar el 45% de los puntos jugados en su primer saque. Además, su capacidad para presionar el saque de Rinderknech se reflejó en los puntos ganados al retorno, donde logró capitalizar las oportunidades y llevarse el partido sin ceder ningún set. Este triunfo permite a Carlos Alcaraz avanzar en el torneo y continuar mostrando su crecimiento y consolidación como uno de los tenistas más prometedores del circuito ATP.



