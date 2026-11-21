Carlos Alcaraz 2 - 1 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, Final Stage (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de noviembre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals, que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Ben Shelton en la final con un resultado de 3-6, 6-3, 7-6 en 2 horas y 3 minutos. En el primer set, Ben Shelton se impuso a Carlos Alcaraz con un marcador de 6-3, logrando un break en el segundo juego que mantuvo hasta el final del set. En el segundo set, Alcaraz logró igualar el partido al vencer 6-3, rompiendo el servicio de Shelton en el octavo juego. En el tercer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break. Alcaraz se impuso en el tie-break con un marcador de 7-1, asegurando así la victoria en el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Carlos Alcaraz tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio, ganando el 64% de los puntos con su primer saque y el 73% de los puntos con su segundo saque. Además, logró 12 aces y cometió 2 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



