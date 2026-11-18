Carlos Alcaraz 2 - 0 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, Ivan Lendl Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de noviembre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a las semifinales del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al ruso Daniil Medvedev (6-2, 6-4) en un partido que duró 1 hora y 11 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz logró romper el servicio de Daniil Medvedev en dos ocasiones, en los juegos 5 y 7, para llevarse el set por 6-2. En el segundo set, Alcaraz comenzó rompiendo el servicio de Medvedev en el primer juego y mantuvo su ventaja hasta el final del set, ganando 6-4. Alcaraz no concedió ningún set, destacando su efectividad en el servicio con un 59% de primeros servicios y ganando el 75% de los puntos con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



