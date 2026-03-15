Carlos Alcaraz 0 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a la final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Daniil Medvedev (6-3, 6-7) en un emocionante partido. En el primer set, Alcaraz y Medvedev mantuvieron un intenso intercambio de juegos, pero fue Alcaraz quien logró imponerse con un sólido 6-3, gracias a su capacidad para mantener su servicio y aprovechar las oportunidades de quiebre. El segundo set fue aún más reñido, llevando la competencia a un tie break donde Medvedev se impuso, igualando el marcador del partido. A lo largo del encuentro, Medvedev mostró un rendimiento destacado en su servicio, con un porcentaje de primeros servicios del 59% y salvando 4 de los puntos de break en contra, además de lograr 4 aces. A pesar de estos esfuerzos, no fue suficiente para superar a Alcaraz, quien avanzó a la siguiente ronda del torneo.



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