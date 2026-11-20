Carlos Alcaraz 2 - 0 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, Ivan Lendl Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de noviembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a la siguiente ronda de las ATP Finals, del torneo ATP World Tour Finals, que se disputa en pista dura en Turin, tras ganar al italiano Flavio Cobolli por la vía rápida, con un resultado de 6-4, 6-1 en un partido que duró aproximadamente una hora y dos minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - Carlos Alcaraz logró un 'break' en el primer juego, rompiendo el servicio de Flavio Cobolli. - Alcaraz mantuvo todos sus servicios, ganando el set 6-4. - Cobolli no logró romper el servicio de Alcaraz en este set. - **Set 2:** - Alcaraz comenzó rompiendo el servicio de Cobolli en el primer juego. - Alcaraz consiguió dos 'breaks' más en el quinto y séptimo juegos. - Ganó el set 6-1, sin conceder ningún 'break' a Cobolli. **Estadísticas de saque de Carlos Alcaraz:** - 1st Serve Percentage: 73% - Aces: 6 - Double Faults: 1 - 1st Serve Points Won: 27 de 32 (84%) - 2nd Serve Points Won: 6 de 12 (50%)--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



