Carlos Alcaraz 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de abril de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner se ha proclamado campeón del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Carlos Alcaraz por 7-6, 6-3 en 2 horas y 14 minutos. En el primer set, ambos jugadores tuvieron oportunidades de romper el servicio del rival. Carlos Alcaraz comenzó fuerte rompiendo el servicio de Sinner en el segundo juego, pero Sinner respondió inmediatamente con un break en el tercer juego. A lo largo del set, ambos jugadores intercambiaron más breaks, llevando el set a un desempate. Sinner ganó el tie break 7-5, llevándose el primer set. En el segundo set, Sinner rompió el servicio de Alcaraz en el primer juego, pero Alcaraz respondió rompiendo el servicio de Sinner en el segundo juego. Sin embargo, Sinner logró un nuevo break en el quinto juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-3. Estadísticas destacadas de Jannik Sinner incluyen un 51% de primeros servicios, ganando el 65% de los puntos con su servicio. Además, Sinner salvó 3 de 5 puntos de break en el partido. Por su parte, Carlos Alcaraz tuvo un 58% de primeros servicios, ganando el 57% de los puntos con su servicio, pero cometió 5 dobles faltas y logró 3 aces.



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