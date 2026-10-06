Carlos Alcaraz 2 - 0 Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de octubre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura al aire libre en Tokyo (Japan), tras ganar al checo Jiri Lehecka por 7-6, 6-4 en 1 hora y 35 minutos. En el primer set, Alcaraz logró romper el servicio de Lehecka en el sexto juego para igualar el marcador a 3-3. El set se decidió en un tie-break que Alcaraz ganó por 7-4. En el segundo set, Alcaraz consiguió un break crucial en el séptimo juego, poniéndose por delante 4-3, y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de servicio, Carlos Alcaraz tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 79% de los puntos con su saque, y cometió 1 doble falta. Además, logró 4 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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