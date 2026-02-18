Carlos Alcaraz 2 - 0 Valentin Royer: resumen y estadísticas del partido de Qatar Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Qatar Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Valentin Royer (7-5, 6-2) en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio del español y su habilidad para capitalizar los momentos clave del partido. En el primer set, Alcaraz demostró su fortaleza al lograr dos 'breaks' que fueron decisivos para adjudicarse el parcial por 6-2. Su capacidad para mantener su servicio bajo presión y aprovechar las oportunidades de quiebre en contra de Royer, estableció tempranamente el tono del encuentro. El segundo set siguió un patrón similar, con Alcaraz manteniendo su dominio. Aunque Royer intentó resistir, el español logró romper el servicio de su oponente en momentos cruciales, llevándose el set por 7-5. La habilidad de Alcaraz para cerrar los juegos en su servicio y su agresividad en los puntos de quiebre fueron evidentes a lo largo del partido. Las estadísticas de saque de Alcaraz reflejan su rendimiento superior, con un alto porcentaje de primeros servicios y una efectividad notable en puntos ganados tanto en su primer como en su segundo servicio. Además, su capacidad para convertir las oportunidades de quiebre en contra de Royer jugó un papel fundamental en su victoria. Con este triunfo, Alcaraz no solo avanza a la siguiente ronda del Qatar Open, sino que también refuerza su posición como uno de los tenistas más prometedores en el circuito ATP. Su próximo desafío será en los cuartos de final, donde buscará mantener su nivel de juego para seguir avanzando en el torneo.



