Carlos Alcaraz 2 - 0 Valentin Vacherot: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a la final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al monegasco Valentin Vacherot por 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 24 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz logró un 'break' en el tercer juego y mantuvo su servicio en el resto de los juegos, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Alcaraz nuevamente rompió el servicio de Vacherot en el tercer juego, aunque Vacherot recuperó el 'break' en el cuarto juego. Sin embargo, Alcaraz volvió a romper el servicio en el noveno juego y cerró el set y el partido con su servicio, ganando 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Carlos Alcaraz tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 71% de los puntos con su primer saque y el 58% de los puntos con su segundo saque. No concedió ningún punto de 'break' en todo el partido.



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