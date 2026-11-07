Casper Ruud 0 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de noviembre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a la final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al noruego Casper Ruud por la vía rápida (6-4, 6-4) en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 26 minutos. En el primer set, Alcaraz logró un 'break' crucial en el séptimo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, Alcaraz repitió la fórmula rompiendo el servicio de Ruud en el noveno juego, asegurando así el set y el partido con otro 6-4. Alcaraz mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 73% de primeros servicios y ganando el 82% de los puntos con su primer servicio. Además, no cometió ninguna doble falta durante el partido, lo que contribuyó a su victoria eficiente.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



